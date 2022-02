'The Crown', la historia de la familia real británica

La serie de 'The Crown' cayó como un jarro de agua fría en la Casa Real británica, ya que ponían en imágenes acontecimientos del pasado de la familia real británica, algunos de ellos que creían olvidados. Es una de las mayores apuestas de Netflix y narra todo el reinado de la Reina Elisabeth II, desde su boda en 1947.

Se han emitido cuatro temporadas y todas ellas han sido un éxito. Cada temporada comprende una década en concreto y se mezcla ficción con la realidad, así como se dejan entrever ciertas licencias de guion que no gustan en la Casa Real. Pese a todo los historiadores aseguran que es muy fidedigna. Este año se estrenará la quinta temporada que comprende la convulsa década de 1990 y tendrá una vez más –como sucede cada dos temporadas– un nuevo reparto.

'The Crown' retrata la vida de la reina Elisabeth II desde su boda en 1947 con Philip Mountbatten, duque de Edimburgo, hasta principios del siglo XXI. En la primera temporada la actriz? Claire Foy interpretó a la Reina y Olivia Colman lo hizo en la segunda y tercera temporada. En la quinta y sexta temporada la actriz británica Imelda Staunton le dará vida a la Reina.

Este año se emitirá –no se sabe la fecha exacta del estreno– la quinta temporada y hasta la fecha se sabe que habrá una sexta temporada. La quinta comprenderá casi en su totalidad la década de 1990 y se podrá ver la trágica muerte de la Princesa de Gales Lady Di en 1997. No se sabe si ese será el último capítulo de esta nueva temporada o si llegarán al año 2000. Por otro lado, la sexta temporada estará basada en los primeros años del siglo XXI pero, ¿habrá un séptima temporada después de esto?

El productor, guionista y creador de 'The Crown' confesó al comienzo de la serie que tan solo habría seis temporadas, ya que para hacer una séptima y una octava necesitaría tener una perspectiva temporal de 10 años desde que sucedieron los hechos para interiorizarlos, comprenderlos y plasmarlos en guion. Con esto no se cierra la puerta a que un futuro hayan más temporadas.

"La serie de 'The Crown' me parece muy interesante. Aún no he terminado todas las temporadas"

nerea apodaka

artista