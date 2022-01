Iñigo Segurola: savia verde en sus venas

Durante 26 años ha estado en antena –desde el 23 de julio de 1994 a octubre de 2020– el programa de jardinería y bricolaje de Bricomanía. Comenzaron en la televisión pública, en La 2, y posteriormente tras 11 años dieron el salto a Telecinco y posteriormente Antena 3 y NOVA. Durante todo ese tiempo los dos protagonistas, Kristian Pielhoff e Iñigo Segurola, se metieron en las casas de todos los televidentes –¿quién no les conoce o ha visto algunas de las imitaciones que les han hecho?– y enseñaron de una manera lúdica, didáctica y entretenida cómo hacer todo tipo de cosas con la madera –recordemos el famoso 'fácil, sencillo y para toda la familia' de Kristian Pielhoff– o en el jardín con el bueno del paisajista gipuzkoano Iñigo Segurola. Pero, ¿realmente conocemos a los protagonistas de uno de los programas más longevos que han existido en el Estado? En esta ocasión vamos a desgranar al que muchos conocen como, "el jardinero de Bricomanía", algo que él acoge con mucho cariño.

De Navarra a los Países Bajos

Iñigo Segurola nació en Donosti el 7 de abril de 1954 y desde que cumplió los 23 años se instaló en Oiartzun. Por lo que este gipuzkoano de 54 años es más de Oiartzun que de la capital. Actualmente, reside en Lur Garden, un jardín muy personal abierto al público y que está deseando enseñar a todos los que quieran.

Desde siempre tuvo claro que lo suyo era la naturaleza. Quería investigar más sobre ello y esto le llevó a hacer los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola en la Universidad Pública de Navarra. Cursó aquellos estudios entre 1986 y 1989 y tras esto estuvo trabajando como técnico de jardinería en los talleres protegidos Gureak. Aquella fue su primera toma de contacto con lo que años después sería su profesión pero ni el mismo se podría imaginar lo que le deparaba el futuro por lo que decidió seguir formándose y trabajando.

El siguiente paso en su proceso de aprendizaje y mejora profesional personal fue hacer un Grado Superior en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Heriot-Watt (Edimburgo, Escocia). En aquel lugar estuvo entre 1993 y 1995. Entre medias, en 1994, empezó su andadura en televisión, aunque no se imaginaba que estaría durante más de 20 años divulgando, enseñando o dando consejos sobre jardinería. Aun así cabe recordar que la oferta le llegó por parte de la productora Bainet pero Iñigo Segurola en un principio dudó en aceptarla o no. No quería ser el jardinero de la tele, aunque reconoce que se alegra de haber cambiado de idea para finalmente lanzarse a aquel proyecto televisivo junto a su compañero el también gipuzkoano Kristian Pielhoff.

Siguiendo con su formación Iñigo Segurola se caracteriza por ser un amante de su trabajo, es su pasión, y eso le lleva a la necesidad de seguir aprendiendo más sobre lo que hace. Las lecturas son una fuente principal de conocimiento pero también la formación profesional. Por ello, durante su experiencia en Escocia decidió hacer un curso Internacional de Planificación y Diseño del Paisaje en la Universidad de Paisajismo de Wagheningen en el año 1994.

actividad profesional

Además de haber formado parte del programa de Bricomanía hasta hace años y medio –concretamente hasta octubre de 2020– Iñigo Segurola se ha desarrollado profesionalmente en muchos ámbitos. Es el socio fundador de Lur Paisajistak, empresa que creó en 1994 junto a su exsocio y exmarido Juan Iriarte, dirigió el tercer taller de la especialidad de Paisajismo en la Escuela Superior de Arquitectura de Pamplona en el 2003, fue profesor del primer y segundo curso de LOGSE –Ley Orgánica General del Sistema Educativo– Diseño de Elementos de Jardín en la Escuela de Diseño Kunsthal de Irún, desde 1998 hasta el 2006 y, entre otras cosas, ha hecho colaboraciones puntuales impartiendo clases de Paisajismo, con el Departamento de Urbanismo de la Escuela Superior Técnica de Arquitectos de Donostia.

En definitiva, Iñigo Segurola es un amante de la naturaleza, paisajista de profesión, aunque reconoce que la jardinería ha cogido un gran peso en su vida. Asegura que está en un proceso de cambio y disfruta de ello con sus amigas y equipo que le rodea cada día en su casa de Lur Garden.