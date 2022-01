Fiesta de chocolate

David Pallàs es uno de los referentes mundiales del chocolate, título que obtuvo en 1999 en el World Chocolate Masters. Tres años más tarde, en 2002, llegó a la final del certamen. Desde entonces, ha consolidado su estatus de maestro chocolatero con más premios (logró la Copa de España de Pastelería en la categoría de chocolate y bombones en 2007), ha trabajado en diferentes empresas (Chocolat Factory, Ludomar), su presencia es habitual en programas de televisión y ha conseguido llegar al escalón más alto del chocolate con sus sorprendentes creaciones artesanales. En su libro 'Pasión por el chocolate', publicado por la editorial Grijalbo del Grupo Penguin Random House, explica "por qué debes dejarte seducir por el ingrediente estrella de la repostería. Un compendio en el que hay espacio para la teoría, el aprendizaje y el juego".

Pallàs ha conducido el programa 'Deja sitio para el postre' de Cuatro. En estos momentos lo podemos ver en 'Chocolateando', del canal Cocina TV, compartiendo todos sus trucos y consejos, "recetas en las que enseño creaciones para chuparse los dedos. 22 episodios donde el chocolate negro, blanco y con leche son mis mejores aliados". De todos ellos, ¿cuáles son los postres más tentadores? ¿Cuáles, los platos más populares y deliciosos del maestro chocolatero? Aquí va una pequeña selección de recetas infalibles. Prestad mucha atención fans de este dulce adictivo y golosos en general: engancha.

Trufas heladas (chantilly)

El dulce con la popular crema azucarada y perfumada, de vainilla u otro aroma, se encuentra fácilmente en las grandes superficies. Pero nada como hacerlo en casa y seguir las indicaciones del maestro. Para su elaboración, Pallás recomienda añadir turrón de Jijona y guardar las trufas en el congelador en caso de no consumirlas una vez preparadas. Se sacan 20 minutos antes de servir y listo.

Números en chocolate

Ideal para cumpleaños o efemérides señaladas y aniversarios. No es una receta sencilla y no empieza precisamente con el típico utensilio de cocina: en un folio A5 apaisado se imprimen los números que hayamos elegido. Tras pasar por varios procesos de templado del chocolate, el dulce se debe extender en la hoja. Necesitaremos un aro de metal de 10 centímetros de diámetro para darle forma.

Nachos en chocolate

Es el turno de una creación menos laboriosa que juega al despiste. En su forma se parece a los clásicos nachos mejicanos, pero su dulzura, color y textura no tienen nada que ver. Los nachos se pueden realizar con el chocolate que más nos apetezca (puro, blanco o con leche) y se sirven acompañados de frutos secos en varios boles de distintos tamaños. Para pasar una tarde con amigos o en familia.

Zapato en chocolate

El resultado es a todas luces espectacular. Uno de esos postres que entran directamente por los ojos y se llevan un aplauso unánime por su originalidad. Para preparar esta receta se necesitan moldes de bombones con forma de botones y semiesfera, junto con el molde de zapatos. Un detalle importante: para rellenar los moldes, fabricaremos dos mangas con papel sulfurizado y las rellenamos con el chocolate negro y blanco sobrante de haber preparado los zapatos.

Milhojas de arroz con leche y chocolate

En esta ocasión, el ingrediente principal pasa a ser el arroz (150 gramos) que deberemos hervir en un cazo con agua durante cinco minutos. En otro cazo se hierven la leche con canela y los elementos aromatizantes. Se le suman 500 gramos de chocolate negro del 60%. Para redondear el postre y que no tenga nada que envidiar a las emblemáticas milhojas de la pastelería Aguirre de Irun, Pallás recomienda decorar con esferas de gianduia (pasta de chocolate) chispeante.

Coulant de chocolate

Una explosión golosa, un postre muy popular y extendido en los últimos años. Además de 350 gramos de chocolate negro, los ingredientes de este manjar de forma volcánica se completan con buenas dosis de mantequilla (310 gramos), azúcar, harina, tres huevos y, al final, los pistachos triturados a modo de decoración. Un truco: se pueden guardar los coulants en el congelador sin cocer, sacarlos para que se descongelen en unos 45 minutos y hornearlos cuando se vayan a comer.

Trufas al whisky

Un chorretón de alcohol (40 gramos de whisky) será suficiente para apuntalar su sabor y darle cuerpo. Eso sucederá en el momento en el que la nata empiece a hervir y se le hayan sumado los dos chocolates fundidos y mezclados hasta obtener una masa homogénea. Pensado para paladares en edad adulta, la mejor forma de conservación sería guardando las trufas en un táper cerrado a temperatura ambiente.

Bizcocho esponjoso de chocolate y frambuesas

El capricho definitivo, el último postre de la lista, irresistible y adictivo. Sloth, el entrañable protagonista de 'Los Goonies' –héroe para la generación que creció viendo la televisión durante los años 80–, era un fanático del dulce por antonomasia. Si algo está claro es que el chocolate nos vuelve locos a pequeños y mayores, y no entiende de edades, aunque tradicionalmente lo asociemos al mundo infantil.

"Desde siempre me ha gustado el chocolate, pero me parecía una técnica complicada y me daba respeto"

naiara agirre

chocolatera