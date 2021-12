Haz crecer las redes sociales de tu negocio

La pandemia provocada por la covid-19 ha empujado una transformación en las empresas. Hablamos de la capacidad de las mismas para subsistir mediante el teletrabajo, eso las que pueden claro, o, entre otras cosas, cuál es la presencia que la empresa en cuestión tiene online. En muchas ocasiones vemos que las grandes corporaciones o marcas ya tenían un gran papel en redes sociales pero el problema le ha venido al pequeño comercio, que ha visto como de la noche a la mañana el cliente dejaba de entrarle a su tienda, a su comercio o empresa por un elemento externo, el coronavirus.

En ese momento, si no lo había hecho antes ya, llega la duda o la gran pregunta de qué hacer. Es ahí cuando la persona encargada sabe que tiene que dar el paso a ese, en muchas ocasiones, desconocido mundo de Instagram, Facebook o Twitter, entre muchas otras plataformas como YouTube. Pero, ¿cómo empezar? o ¿qué hacer?

Está claro que lo primero que una empresa tiene que realizar es un plan de marketing. Dicho de otra manera, es ver cómo trabajar o que estrategias seguir para cumplir los objetivos que se marque. Aquí no va a servir con meterse de golpe a todas las redes sociales porque son gratis, hay que saber dónde nos metemos y por qué. Para hacer esto tenemos que analizar el mercado y a nivel global. Si vendemos ropa deportiva tendremos que fijarnos en qué utilizan marcas como Adidas o Nike, ya que ellos tendrán un público similar al nuestro y nos puede servir de ejemplo. De esta manera, tendremos sobre la mesa las redes sociales que ellos utilizan pero lo que tendremos que hacer es ponerlo en nuestra realidad y ver ¿qué utilizan nuestros clientes? Para ello, hay que hacer un estudio, ver investigaciones o analizar nosotros mismos mediante encuestas qué utilizan. De este modo podemos llegar a la conclusión de que utilizaremos las mismas plataformas que las grandes marcas o no. Eso sí, es muy recomendable usar una y bien que muchas y mal. Al final tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y saber quién lo va llevar cada día, es un duro trabajo.

Una vez hayamos decidido qué vamos a utilizar comenzaremos a crear una comunidad y aquí vendrá lo que hemos dicho previamente, la comunicación con el cliente tiene que ser fluida. No va a valer que un cliente nos escriba a Instagram y no contestemos en más de una semana. Por ello, si creemos que no podemos llevar más de una red social a la vez tendremos que pensar en encontrar a una persona o simplemente tener solo una, la que mejor nos venga para relacionarnos con nuestros clientes y crear así una comunidad fiel.

varios tips a tener en cuenta

Es importante o a veces necesario que utilicemos métricas. No tiene ningún sentido tener mucha actividad en las redes si no la estamos monitoreando. Aplicar el uso de métricas nos permitirá obtener valiosa información que podremos utilizar para generar más y mejores estrategias. Además, puede resultar valioso que compartamos contenido propio y ajeno que haga que nuestros clientes vean que hay movimiento. Aunque nuestro público esté interesado en conocer más sobre nosotros, no es del todo bueno solo hablar de uno mismo. Compartir contenido de terceros nos ayudará a asentar un buen lugar en la industria, y demostrar que también hay otras entidades que defienden los principios de nuestra marca.

facebook, instagram y twitter

Es muy importante que analicemos qué plataforma o red social nos viene bien a nuestro negocio. En este sentido hablaremos de tres, Twitter, Facebook e Instagram, quizá, las más utilizadas en todos las empresas. En Facebook, por ejemplo, hay muchas personas por lo que no cabe duda que aunque solo sea por esto tenemos que estar ahí. Cuenta con varios recursos que podemos aprovechar: imágenes, vídeos, encuestas, stories e incluso transmisiones en vivo para la audiencia.

En caso de que queramos llegar a nuestro público mediante Instagram utilizaremos las fotos, las stories y las herramientas que nos da la plataforma como poner el precio de los productos que publiquemos, así como enlaces a la web donde comprar esos elementos. Por último, Twitter puede que la utilicemos más que para vender para tener una relación más directa con medios de comunicación, en caso de que nos hagan entrevistas, y así captar a futuros clientes que redirigiremos a nuestra web o perfil social.