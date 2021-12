Revuelto de perretxikos Pancake de frutos rojos y sirope de chocolate

ingredientes

5 huevos.

300 gramos de setas.

2 dientes de ajo.

Aceite de oliva.

Perejil.

Sal.

Pimienta negra.

elaboración

Empezaremos picando los ajos y limpiaremos las setas. Si podemos ir a por ellas nosotros muy bien, aunque no está mal tener algún conocido que nos de algunas de su sitio secreto. Las setas las partiremos en trozos no muy pequeños porque cuando se cocina se reducen. A continuación freiremos los ajos en una sartén y seguido echaremos las setas que moveremos lentamente. Cuando esté todo bien mezclado salpimentaremos al gusto y romperemos los huevos, de caserío a poder ser, en la propia sartén. Lo cocinaremos bien a baja temperatura y ya estará listo para comer. Lo podemos servir en una tostada con un poco perejil por encima. Sea como sea, on egin!

PANCAKE DE FRUTOS ROJOS Y SIROPE DE CHOCOLATE

ingredientes

600ml de leche.

3 huevos.

450g de harina leudante.

170g de azúcar impalpable.

3 cucharadas de polvo de hornear.

Aceite o mantequilla.

500g de frutos rojos.

1 taza de azúcar.

½ taza de vino blanco.

1 taza de agua.

Sirope de chocolate.

elaboración

Batiremos en un bowl los huevos junto a la leche y agregaremos la harina con el polvo para hornear. Terminaremos con el azúcar y batiremos hasta que quede homogéneo. Lo dejamos reposar una hora tapado con un film en la nevera. Calentaremos en una sartén mantequilla o aceite y cogeremos una cucharada grande de la mezcla. Le daremos la vuelta cuando salgan burbujas, dos minutos por cada lado. Haremos esto continuamente hasta terminar la masa. Para la salsa pondremos en una olla los frutos rojos, el azúcar, el vino blanco y el agua. A fuego lento y removiendo lentamente. Al terminar echaremos por encima de los pancakes la salsa de frutos rojos o la de sirope de chocolate. Cada uno la que quiera.