La familia Bilbao Fernández “Somos normales y corrientes, ¿qué os vamos a contar? ”

Nos trasladamos a la localidad vizcaína de Getxo para visitar a la familia Bilbao Fernández, ganadores del concurso de IN. "Puedo dar fe de que toca", nos confiesa Jon Bilbao. Pues sí que toca y en su caso ha ganado una cafetera, uno de los tantos premios que sorteamos entre los acertantes del autodefinido que aparece en la página 23 cada semana. "Hemos tenido mucha suerte porque es algo que vamos a usar mucho", nos asegura Jon, el motivo por el que hemos venido de visita. Pastelero de profesión, es fiel a los autodefinidos de la revista. Afirma que no los hace todos del tirón y como hay una fecha de entrega, deja la revista abierta por la página del autodefinido del concurso reposando sobre la mesa de la cocina, y así, poco a poco, lo va completando. Eso sí, cuando ya no sabe más respuestas, recurre a internet antes de enviarlo completado para probar suerte. Ahora que ya ha ganado afirma que aun así seguirá haciéndolos, ya que es algo que le entretiene mucho.

Jon vive con su ama, Begoña Fernández, y su aita, Imanol Bilbao. Como la casa es grande todos disfrutan de su independencia, bromean. Begoña es ama de casa pero en su juventud trabajó como calcadora. Lo dejó después de casarse con Imanol, que es copropietario de la empresa 'Agrícola Bascovi'. La familia Bilbao Fernández está de obras en casa, por lo que se disculpan al no poder recibirnos en el salón, pero nos sentamos cómodamente en la sala, la estancia donde más tiempo pasan, reconocen. Un poco nerviosos al principio, nos aseguran, poco a poco se van soltando. Y es que nunca antes dos extraños habían ido a su casa para hacerles una entrevista sobre su vida. "Somos una familia normal y corrientes, ¿qué os vamos a contar para que escribáis tantas páginas?", nos preguntan con humildad. "No os preocupéis, que ése es precisamente nuestro trabajo", les contestamos.

Antes de nada os hacemos entrega de vuestro merecido premio. una cafetera.

–Jon Bilbao: Hemos tenido suerte porque es algo a lo que vamos a dar mucho uso.

–Imanol Bilbao: Además es de dos caños, así que podemos hacer dos cafés al mismo tiempo.

–Begoña Fernández: ¿La sacamos para la foto?

Perfecto. Vamos a descubrir lo que hay dentro del envoltorio...

(Abren la caja que contiene su regalo)

Decís que el lugar donde más tiempo pasáis no es en la cocina, pero, si os dieran a elegir, ¿os gustaría más pasar vuestro tiempo libre cocinando o en la huerta?

–Begoña Fernández: A Imanol le gustaba mucho ir a la huerta, en Sopelana, pero yo siempre he estado un poco en contra, porque implica mucho trabajo y todos los domingos tenía que ir a cuidarla y recoger lo sembrado. Yo, en cambio, prefiero ir a la frutería (risas). El día que voy a comprar elijo lo que me apetezca. Porque claro, si en la huerta había excedencia de calabaza, por ejemplo, pues a comer calabaza todos los días porque qué ibas a hacer con tanta cantidad...

–Imanol: La huerta es como un gusanillo. Si te gusta vas sin problema, pero te tiene que gustar...

–Begoña: A mí, al haber nacido y crecido en Las Arenas... pues no me llama, la verdad.

–Imanol: Pues mira, ahora alquilan muchas parcelas de 50 metros cuadrados para que la gente plante sus cosas. Yo creo que ilusiona comerte algo que has plantado tú.

–Jon Bilbao: Es más fácil ir al supermercado sí, pero comer algo que has cultivado tú es diferente.

En tu caso además eres experto en el tema de cultivar la tierra, ya que diriges Agrícola Ascovi, una empresa especializada en este campo.(Descubre algunos de los beneficios de enriquecer la tierra, en la página 9).

–Imanol: Sí, pero ya no voy porque al final, si la quieres tener bien, tienes que estar allí a diario y yo no tengo tiempo para eso, tengo otras ocupaciones. Tenía vainas, tomates, calabacines... de todo. Era una huerta familiar y lo que sembrábamos era para consumo propio. Eso sí. Con cincuenta o cien tomateras que pongas tienes tomates para toda Euskadi. Entonces, aparte de lo que comíamos en la ensalada, había que hacer conservas con el excedente. Hemos llegado a preparar la cantidad de botes de tomate que gastaríamos para todo un año.

–Begoña: Recuerdo que cada semana teníamos calabazas y berzas a porrón. Tenía que poner un día porrusalda y berza, y al otro berza y porrusalda...

–Jon: Que es sano, pero cansa un poco (ríe). Pero tampoco nos quejamos, que estamos y hemos estado muy bien alimentados.

Hablando de cocinar, aquí el que tiene buena mano es Imanol, ¿no?

–Begoña: Sin dudarlo además.

–Jon: Sí, porque yo, aunque sea repostero, nada.

–Begoña: Jon es sólo de come (risas).

–Jon: Bueno... Si me pasase todo el rato comiendo, estaría así (simula ser una bola gigante).

–Imanol: Pero lo que yo creo es que si te gusta comer, lo lógico es que te guste cocinar.

–Jon: Bueno, no tiene por qué. A mí me gusta comer pero no me gusta cocinar, no tengo paciencia. Aunque la tortilla de patata ya hago eh...

¿Os gusta ver programas de cocina en la televisión?

–Imanol: Sí. No me pierdo un programa de Karlos Arguiñano. (Las claves del éxito de Karlos Arguiñano y su último libro, 'La cocina de tu vida', en las páginas 14 y 15).

¿Qué es lo que más te gusta de él?

–Imanol: Además de sus recetas lo que engancha es cómo las transmite. Tiene mucho carisma.

–Begoña: Bueno, se repite un poco y siempre dice lo mismo...

–Jon: ¿Pero y lo divertidos que son sus chistes? Sigo también a otros cocineros, pero les falta la salsilla de Arguiñano.

¿Qué recetas de Arguiñano que hayáis hecho nos recomendáis para quedar bien?

–Begoña: Sí, mirad. Hoy tenemos lomo con cebolla confitada. La receta la saqué de uno de sus libros. Y está muy rico un plato de solomillo de cerdo con hojaldre, bacon y puré de manzana. Es una receta que hago a menudo. La tengo ahí apuntada (señala un cuaderno). (Aprende a hacer solomillo de cerdo con panceta en la página 15).

–Jon: A mí me fastidia el tiempo y en todo lo que hago las cosas las quiero para ayer, la paciencia no va conmigo.

Pues en tu trabajo...

–Jon: Sí, me tengo que adaptar.

El 29 de octubre cumpliste 43 años, ¿qué tarta preparaste?

–Jon: Ninguna. Aunque resulte curioso, trabajo en el obrador de las pastelerías de Zuricalday, sí, pero cuando salgo prefiero descansar.

–Begoña: Sí. Terminé haciendo yo el postre (ríe).Preparé una tarta de queso con mermelada de fresa por encima.

¿Y para Navidades o en Reyes el roscón tampoco lo haces?

–Jon: Sí, en esas fechas sí hago.

¿Cuál es tu tarta favorita?

–Jon: Pues... no sabría elegir. La tarta de San Marcos se vende mucho, aunque es muy laboriosa de hacer. Las pantxinetas están muy ricas y también los triángulos de hojaldre. Una de las más difíciles es la Mustafá. Tiene una capa de yema, nata de fresa, nata normal y piña. Ésta se vende bastante en Navidad. (Aprende a hacer una tarta de trufa con mucho chocolate, una de las tartas preferidas de Jon, en la página 15).

¿Cuál es el plato de Imanol que más os gusta?

–Begoña: Le sale muy bien el marmitako, pero a mí no me gusta. Ni lo pruebo. Como vea espinas me dan arcadas. También le salen muy bien los guisados. Tiene mucha paciencia. Luego pone una costilla al horno con patatas, que le queda buenísima. Lo borda, pero está tres horas en la cocina, eso sí.

–Jon: Yo como de todo, pero lo que no me gusta mucho son las sardinas ni tampoco las anchoas.

Para bajar la comida habrá que hacer un poco de deporte, ¿no?

–Jon: Yo voy al gimnasio de al lado de casa. Me gusta andar en la cinta, pero porque las máquinas están mirando a la calle y entre que veo a la gente y escucho música me entretengo. Voy un par de días por semana. Paso 25 minutos entrenando, y hago, como lo llamo yo, el paso Rajoy. Es para mantenerme un poco en forma. (Claves para no aburrirse en el gimnasio. ¿Quieres iniciarte con una rutina para tu primera semana? Ve a la página 12).

–Begoña: A mí la gimnasia nunca me ha gustado y lo que hago es ir todos los días andando a la playa de Ereaga, que es un buen paseo desde aquí. Tardo hora y media. Tuve un problema de fascitis plantar, me pusieron unas plantillas y bueno... sigo yendo, aunque tengo que parar unas cuantas veces.

–Jon: Sí que es verdad que cuando haces deporte al día siguiente estás mejor.

–Imanol: Sí. Yo ahora no hago nada, pero sí que he hecho de joven. Antes jugaba a pala y frontón he hecho bastante, tenis también... todo a nivel aficionado.

–Begoña: Hubo una época en la que que hasta iba al gimnasio antes de abrir la tienda.

–Imanol: Entonces hacía de todo: pesas, cinta... Tenía problemas de espalda y el ejercicio me venía muy bien.

–Begoña: Por cierto, el otro día que te dije que había que hacer limpieza te tiré las palas y la raqueta.

–Imanol: ¡Vaya! Jugábamos con paleta argentina. En mis tiempos era bastante bueno, pero ahora sólo hago levantamiento de vidrio (risas). (La paleta argentina, un deporte creado por un vasco en el exilio, en las páginas 10 y 11).

¿Y cómo has vivido el regreso a los bares?

–Imanol: No soy de ir a diario y encima ahora jemos estado tiempo sin salir por la pandemia.

¿Os ha afectado el COVID en vuestro trabajo?

–Jon: En la pastelería no. Notamos un pequeño descenso, pero muy leve. El 'servicio de entrega a domicilio lo implantamos a raíz del COVID, así que no nos ha ido mal en el sector..

–Imanol: En nuestra empresa fue increíble lo que vendimos. Todo se debió a que los Garden estaban cerrados, pero nosotros, como también vendíamos pienso para animales, éramos considerados esenciales y no cerramos, así que se incrementaron las ventas a las cooperativas.

–Begoña: Ya se sabe. A río revuelto, ganancia de pescadores.

–Imanol: Al principio hubo incertidumbre, pero a la semana empezamos normal y el teléfono no dejó de sonar. De hecho, la empresa alemana con la que trabajamos no daba abasto a fabricar a toda Europa. Tuvimos lista de espera de pedidos en varios momentos.

Hemos visto que en la cocina tenéis un imán de recuerdo de Amsterdam, pero nos habéis dicho que es del viaje de novios, ¿os gusta viajar?

–Begoña: A Amsterdam fuimos hace muchos años sí.

–Jon: Solemos ir a Benidorm, porque tenemos casa allí. Este año hemos estado en junio y en septiembre. ('Beniyork', el otro Benidorm. Descúbrelo en las páginas 20 y 21).

–Begoña: En julio Jon y yo nos fuimos a Mallorca, ya que Imanol trabajaba.

¿Por qué creéis que tiene tanto éxito Benidorm?

–Jon: Porque siempre hay gente. Además se está haciendo mucho cine allí, sobre todo ruso.

–Imanol: Es la leche aquello, hay ambiente todo el año.

¿Por qué elegisteis Benidorm como segunda residencia?

–Jon: Iban mucho antes de que yo naciera-

–Begoña: Siempre hemos tenido buen recuerdo de Benidorm Empezamos yendo a apartamento, luego a hotel y hace ocho años nos compramos piso allí para poder ir siempre que queramos.

–Jon: Este año la pandemia ha atacado mucho al turismo, sobre todo en la zona de los ingleses.

–Begoña: En septiembre estaba lleno, pero de españoles, así que alucinamos.

¿Qué recomendáis que veamos allí si vamos?

–Begoña: La mejor playa es la de Poniente, aunque la de Levante es más tranquila.

–Jon: Tenéis que montaros en los deportes acuáticos. Me he montado este año en uno que te llevan con lancha y te suben a una altura más alta que esta casa. Subes de tres en tres o cinco en cinco y hay unas vistas impresionantes. Luego hay un cable esquí, que en su día monté, pero no pasé la primera curva. Vamos todos en fila. Para mí es muy difícil. Te destensan la cuerda para hacer la curva pero yo nada. Los chavales lo bordan.

El tema de pelear por haceros con un sitio en la playa, ¿cómo lo lleváis.?

–Begoña: Nunca lo hemos hecho, pero alucinaríais con la gente...

–Imanol: En nuestra zona hay un jubilado que a las siete de la mañana está en su sitio, en primera línea de playa, y luego se va.

–Begoña: La playa de Poniente es más ancha y es más fácil coger sitio, pero a la que nosotros vamos, la de Levante, hay muchas tumbonas, hay más hoteles y menos espacio.

–Jon: Luego está la cala Finestrat del fondo.

¿Y cuáles son vuestros bares favoritos en Benidorm?

–Begoña: Está la calle de los vascos, pero estás ahí comiendo y todos pasan al lado...

–Imanol: Benidorm de bonito no tiene mucho, pero ambiente hay mucho.

–Jon: La fiesta está en la playa, pero luego si quieres ir a bares tipo Portugalete hay que ir a una zona, que como sucede en Portu, está en una cuesta. Son bares pequeñitos y hay gente de aquí.

–Imanol: Hay un mirador muy bonito y el año pasado ahí se mató una chica haciéndose un selfie.

–Jon: Menos mal que 'balconing' como en Salou no se hace. Luego me acabo de acordar que cerca de donde vivimos hay un hotel enfrente que les abren las puertas de la piscina, ponen las toallas y se van a desayunar. Lo veo desde el balcón, es alucinante.

–Begoña: El hotel es Port Benidorm y este año no se ha llenado, pero eso que dice lo hemos visto desde el noveno piso de donde vivimos.

–Jon: Luego ahí te vienen a las discotecas los famosos de turno.

–Begoña: Tenemos fotos con Kiko Hernández, Kiko Matamoros...

–Jon: Van a la Ku. Las fotos las ponen en Facebook y un día me acuerdo que con Kiko Matamoros unas mujeres les decían a Matamoros pero ponte ya, que nos tenemos que ir, que mañana trabajamos, que además fijo que te pagan por estar aquí más que a mí.

–Begoña: Esa vez me fui con Jon porque Imanol se fue a casa. A mí me hizo ilusión hacerme una foto con Kiko Hernández.

¿Os gusta Sálvame?

–Begoña: Ahora no mucho,. Kiko Hernández o Matamoros siempre me han gustado, me parecen ocurrentes, pero el programa me parece que es todo relleno.

–Jon: No vale para nada, muchas veces llenan contenido por llenar y son muchas horas vacías.

Habéis hablado del cine que se está haciendo en Benidorm...

–Jon: Sí. Hemos visto 'Nieva en Benidorm', la nuvea de Isabel Coixet, pero me pareció un poco lenta. Eso sí, conocíamos los sitios que salían. El hotel que aparece en la película es el Dinasty y está muy cerca de donde vamos nosotros.

–Imanol: Ver dónde está rodado te llama la atención.

–Jon: También hemos visto la serie de 'Allí abajo'.

–Begoña: Es verdad, allí hay mucho de eso.

–Imanol: Al principio me pregunté, ¿tanta persona con discapacidad viene o es que están todos cojos? (ríen)

–Jon: Aquí se ve alguno pero allí... hasta te pitan por la acera.

–Imanol: Es hasta de tres y puedes meter hasta el perro.

–Jon: Tienen hasta intermitentes. Luego hay otra cosa, los trileros. Estaba con mi ama tomando algo y vimos cómo a dos turistas birlaron a una pareja cien euros en un minuto.

–Imanol: Tienen la estrategia perfecta y cuando tienen lo que quieren dicen que viene la policía y se van corriendo.

¿Qué os gusta hacer?

–Jon: A mí por ejemplo me gusta mucho ver monólogos.La semana que viene voy a ver a Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura en el Euskalduna., que presentan la obra 'El sentido del humor: Dos tontos y yo'. (Descubre cómo trabajan estos tres tenores del humor, en la página 16).

A ver si me sacan al escenario. Recuerdo una vez con 'El Peli', el de la ETB, que me sacó en el salón de juegos de Santurtzi porque necesitaba un ventrílocuo. Otra vez, el mago Oliver necesitaba a gente para un truco de magia en el Satélite T, el bar de Deusto, y me sacó. También he visto a Goyo Jiménez y me he quedado con ganas de volver a ver a Enrique San Francisco. Le vi en Las Arenas en la escuela de música hace años y luego quise volver a verle en Algorta, pero se canceló, y la última vez que intenté volver a verle, justo murió. Era muy bueno y me dio pena no volver a verle.

¿Si hablamos de libros?

–Jon: Os diría que soy más de prensa y de hacer los crucigramas, como os he dicho. En realidad he de confesaros que sólo hago el del concurso. Cuando empezó la revista empecé a hacerlo y pensé que a alguien le tocaría y así es.

¿Sois más de cine o más de series?

–Imanol: Pues de lo que dan en la tele.

–Jon: Ahora está muy de moda 'El juego del calamar', pero no la he visto. Un compañero lo ha visto y lo que pasa en los colegios no me gusta. Me gusta la película 'Bajocero' de Javier Gutiérrez, que está muy bien. También sale Karra Elejalde.

–Begoña: A mí las películas y series de ciencia ficción me dan hasta miedo. Una serie que me gustó mucho fue 'Hospital Central'.

–Imanol: A mí me gustan los documentales y ver la pelota. Zabaleta es el que más me gusta. La forma que tiene de entrar a la pelota, su pegada y lo bueno que es en parejas hacen que sea mi favorito. Con Aimar Olaizola ha hecho buena pareja, aunque ahora se retira. Le empecé a seguir hace años y me gusta mucho.

Y, antes de irnos, ¿queréis desvelarnos alguna afición que hayáis mantenido oculta hasta ahora?

–Imanol: Sí. A mí me gusta hacer chapuzas en casa.

–Begoña: Sí. En la vida ha venido un pintor o un profesional de otro gremio a hacer nada. Es que Imanol hace de todo.

–Imanol: Sí, como mi padre. A él también le gustaba hacer cosas.

–Begoña: En cambio Jon no hace nada (risas).

–Imanol: Yo tengo mucha paciencia, tardo, pero Jon no tanta... (¿Crees que serías capaz de obtener el carnet de manitas?, en las páginas 18-19).

"Imanol hace unas costillas al horno con patatas que le salen genial, pero se tira tres horas haciéndolas en la cocina" begoña fernández ama de casa Tiene 72 años y es natural de Las Arenas. Jon Bilbao, su hijo, ha resultado ganador del concurso de autodefinidos de IN. Está casada con Imanol Bilbao (69), que es copropietario de 'Agrícola Bascovi'. En su juventud, Begoña Fernández trabajó como calcadora y después de casarse comenzó a trabajar como ama de casa. Confiesa que anda a diario y aunque le duela el cuerpo sale de casa y si es necesario parar para descansar para, pero luego continúa. Le encanta ver la televisión y viajar siempre que puede.

"La tarta San Marcos es la que más se vende en la pastelería y es muy laboriosa si se quiere hacer bien" jon bilbao pastelero Este vizcaíno de 43 años es un gran aficionado a los autodefinidos y desde que vio que, en la revista IN, además de hacerlos podía ganar algo, empezó a concursar hasta que un día resultó ganador. Su premio ha sido una cafetera que desembalaron el mismo día que hicimos la entrevista. Jon Bilbao es pastelero de profesión y trabaja en un obrador de Leioa. Vive en Las Arenas con sus aitas, Begoña e Imanol. Le encantan los monólogos y le gusta pasar las vacaciones en Benidorm, ya que sus aitas tienen un piso en esta localidad.

"Siempre me ha gustado hacer chapucillas en casa. Cuando algo se rompe lo arreglo "Una de las cosas que más me gusta es ver documentales y pelota en la tele. Me divierte mucho" imanol bilbao agrícola bascovi

"Me gusta asistir a monólogos y espectáculos de humor. Me quedé con ganas de volver a ver a Enrique San Francisco" "Sinceramente la pandemia no nos ha afectado mucho en la pastelería. Hemos vendido mucho a domicilio" jon bilbao pastelero