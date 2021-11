Sira se enfrenta sola a la maternidad

Casi doce años después de su llegada a las librerías, vuelve Sira. Recuperarla para esta novela ha sido fascinante, juntas hemos recorrido escenarios, intrigas y momentos que marcaron una época. Confío en que este reencuentro cautive de nuevo a todos los que disfrutaron 'El tiempo entre costuras'". La profesora universitaria María Dueñas -ha enseñado Filología inglesa en la Universidad de Murcia- dio el pelotazo con su primera novela en 2009, de la que ya se han despachado dos millones de ejemplares. Traducida a 40 idiomas y convertida en exitosa serie de televisión en Antena 3, el currículum de la escritora ha ido engordado pasito a pasito desde entonces de la mano de 'Misión Olvido' (2012), 'La templanza' (2015) y 'Las hijas del Capitán' (2018). Las andanzas de Sara Quiroga, una joven modista que abandona Madrid antes del comienzo de la guerra civil española para instalarse en Tánger con el amor de su vida, le siguen persiguiendo. La costurera que se mueve como pez en el agua entre patrones y mensajes clandestinos camina con firmeza hacia la madurez entre Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. Estos son los nuevos escenarios en los que "la protagonista afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados, hondos sentimientos y la experiencia de la maternidad".

Vuelve Sira. Y, sin embargo, su creadora pensó que jamás recurriría a ella. Dueñas había afirmado que no habría segunda parte, hasta que un revelador viaje a Tánger le hizo cambiar de opinión. La ciudad marroquí fue clave en su día, evocando así su añorado pasado internacional y glamouroso que atrajo a altos mandatarios, escritores y todo tipo de celebridades, desde Antonio Gaudí hasta Winston Churchill. "Me apetecía recuperar Tánger como escenario de novela porque había mil cosas que contar, todas estas gentes que están aquí tienen dentro una gran historia", explica. "Empecé a pensar que quién me censuraba, quién me imponía no volver a Tánger y recuperar todo ese mundo tan fascinante. Decidí que nadie me lo prohibía excepto yo misma, así que me retiré el veto y decidí volver a Tánger de la mano de Sira; si hubiese sido con otro personaje sería traicionarla". En una reciente entrevista, la escritora nacida en Puertollano, de 57 años, zanja: "Tánger tiene la culpa de que yo haya escrito Sira".

Nuevas aventuras



Con su vitola de autora de best-sellers, la quinta novela de Dueñas está dispuesta a comerse el mundo. Salió hace unos meses con una tirada inicial de medio millón de ejemplares, convirtiéndose así en el libro estrella de la editorial Planeta en 2021. Los lectores se encontrarán con una Sira más madura, más segura de sí misma, que deberá afrontar su maternidad en solitario. Una vez finiquitada su misión como colaboradora de los servicios secretos británicos, viaja a Jerusalén en busca de cierta paz, pero se encuentra con un contexto político embarrado, que le obliga a marcharse e Londres con su hijo Víctor y reinventando, una vez más, su ajetreada vida. Sira se reencuentra en esta nueva aventura con algunos personajes que los lectores de 'El tiempo entre costuras' reconocerán enseguida: Marcus Bonnard, Gonzalo Alvarado, su madre Dolores, Félix Aranda y Candelaria, la dueña de la pensión y estraperlista que está pasando por apuros económicos€

Como curiosidad, la protagonista de la novela se hace pasar por reportera de la BBC. El servicio público de televisión y radio contrata sus servicios para seguir la pista de Eva Perón en su visita a España. Las tensiones políticas que vivieron Argentina y Reino Unido tras las Segunda Guerra Mundial le sirven a Dueñas como excusa perfecta para poner a prueba a su heroína. El proceso de recrear este controvertido episodio histórico -la visita de la primera dama argentina contribuyó al afianzamiento de un franquismo aislado internacionalmente- se hizo con mucho mimo y cuidado.

Preguntado por su interés por Eva Perón, contó todos los pormenores al periódico argentino La Nación: "Intenté ser muy cautelosa porque soy muy consciente de que el personaje todavía representa algo importante en Argentina. Mi editor fue cómplice de todo esto. Desde antes de escribir, yo le avisé que quería hacerlo sobre Eva Perón. Luego el libro pasó por las manos de una editora senior y después también por las manos de un historiador, investigador y corrector que dio una mirada de conjunto. Eva Perón es un personaje que todavía es material sensible. Lo sé", dijo Dueñas. Aunque más adelante reconoce que su foco era otro. "Pero a mí no me interesaba tanto su figura ni su proyección en Argentina, porque a se me escapan muchas cosas de la política argentina. A mí me interesaba la Evita que viaja a España y cómo respondió el régimen de Franco a su visita".