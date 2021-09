Viajar mediante los libros a mundos nunca antes vistos

En este último número de IN hablaremos de dos grandes escritores. Por un lado tenemos a Eduardo Mendoza que, desde su primera novela en 1975, 'La verdad sobre el caso Savolta', no ha parado de cosechar premios, muy buena crítica y un gran reconocimiento por sus trabajos a lo largo de estos años, y por el otro lado, hablaremos de Don Winslow, un escritor estadounidense reconocido por sus novelas negras de crimen y misterio y que escribió su primer libro, 'Un soplo de aire fresco', en 1991. Desde entonces, este escritor que estudió Periodismo e Historia Africana en la Universidad de Nebraska no ha parado de cosechar grandes críticas por sus novelas.

Y con respecto al escritor catalán Eduardo Mendoza, de Barcelona, vive a caballo entre España y Londres y posee un estilo narrativo sencillo y directo. Algo que, sin duda hace que los lectores se empapen mejor de las historias, se acerquen más a los personajes de sus novelas y en definitiva sienta la tentación de querer devorar el libro de una sentada. Respecto a su estilo añadiremos también que pese a la sencillez que hemos mencionado en ningún momento deja de lado los cultismos, arcaísmo, así como el lenguaje más popular. Así, logra un estilo marcado y único que engancha a todos sus lectores vengan de donde vengan. De esta manera, resulta sencillo lograr identificarse con algunos de los personajes o sentir empatía por el que en principio es el malo.

En cuanto a los personaje que utiliza desde su primera novela que hemos mencionado al principio hasta la última que se ha publicado este año, 'Transbordo en Moscú' -tercera novela de la trilogía 'Las tres leyes del movimiento' y protagonizada por Rufo Batalla- ha presentado personajes de una corte marginal que observan a la sociedad en la que viven con ligera extrañeza y un gran asombro. Todo esto mientras tratan de sobrevivir alejados de esa sociedad de la que se sienten fuera.

Por otro lado, tenemos al escritor estadounidense Don Winslow. Se le conoce por sus novelas negras de crimen y misterio y el protagonista de este último número de IN, el podólogo bilbaíno Álvaro Díaz, destaca sus libros 'El cartel', 'La frontera' y 'Savage', que además tiene una adaptación en la gran pantalla.

Winslow nació en Nueva York y trabajó como periodista e investigador en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Además del libro 'Salvajes' también se ha adaptado al cine su novela de 1997 'Muerte y vida de Bobby Z' en el año 2007 y fue protagonizada por Paul Walker, fallecido en un accidente de coche en 2013, y Laurence Fishburne, muy conocido por su papel en Matrix, entre otros actores y actrices. Por último, recalcaremos que gracias al libro de 'El cartel', del que hablaremos más adelante, recibió el IX Premio RBA de Novela Policiaca en el 2015 -fue un galardón literario internacional que durante 12 de años, de 2007 a 2018, se realizó para elegir la mejor novela inédita de género negro o policíaco en inglés o en castellano-. Además, esta novela era la continuación de el libro 'El poder del perro', una obra que recibió un grandísimo reconocimiento por parte de la crítica en todo el mundo.



'El laberinto de las aceitunas'



A continuación hablaremos de la novela 'El laberinto de las aceitunas', escrita por Eduardo Mendoza en el año 1982. El propio escritor afirmó que es una obra "absurda que permite cualquier atentado contra las normas del realismo, e incluso de la verosimilitud". A lo largo del libro nos encontraremos con su protagonista, un detective, que trata de resolver un caso y en el intento se tiene que enfrentar a una desconocida red de maleantes que a toda costa trata de recuperar un maletín repleto de dinero y perdido en curiosas circunstancias. "En definitiva, se trata de un relato humorístico, remotamente emparentado con la literatura picaresca y el esperpento", afirmó el propio escritor barcelonés.

Cabe destacar que Eduardo Mendoza en esta ocasión inventa un mundo donde nada resulta normal, o al menos lo que entendemos como normal. Muestra una sociedad multiforme a la vez que ridícula en ocasiones y en una continua degradación nunca antes vista por el lector. Así, esta obra puede llegar a parecer surrealista pero al mismo tiempo real dentro de todas sus rarezas.



el cÁrtel de don winslow



Por último, hablaremos del libro 'El Cártel', escrito por Don Winslow en 2015. El libro nos transporta a México y a los más ocultos despachos de suma importancia, al menos se les presupone, en Washington. Además, y por si fuera poco también viajaremos a Berlín, así como a Barcelona.

En la novela nos encontraremos con Adán Barrera que llegó a la cárcel después de levantar el imperio de la droga más brutal que se recuerda, aunque este no fue su final porque para él no era difícil salir de prisión y mucho menos ponerse al frente de un sanguinario cartel. Así, a lo largo del libro recorreremos el camino que Barrera hace desde que sale de la cárcel hasta que trata de vengarse de su entrada en prisión. ¿Lo logrará?

Winslow tardó cinco años en documentarse bien para escribir la novela. En este sentido, resaltaremos que este tipo de investigación marcó su vida personal por las implicaciones que acarrea adentrarse en un mundo tan increíblemente violento y corrupto. "El periodismo te proporciona los datos, pero la ficción te cuenta la verdad", confesó en una ocasión el escritor Don Winslow.