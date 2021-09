'Hakuna Matata': Vive y sé feliz

En el último número de hoy nos trasladamos a África y más concretamente a Tanzania. Un país situado en la costa este de la África Central y que limita con países como Kenia, Ruanda, Zambia o Uganda, entre otros. La actual República Unida de Tanzania nació el 26 de abril de 1964, cuando Tanganica, que había formado la colonia alemana del África Oriental Alemana y luego pasó a manos británicas al finalizar la Primera Guerra Mundial, se independizó el 9 de diciembre de 1961 y la República de Zanzíbar, la cual logró su independencia de la corona británica el 10 de diciembre de 1963, uniéndose en un solo Estado. Así que al unirse ambas formaron Tanzania.

Este país africano es uno de los que más atractivos despierta entre los turistas. Es de sobra conocida lla variedad de fauna y flora que tiene, lo que sin duda despierta un gran interés en la gente. El país permite al visitante poder sumergirse dentro de la naturaleza más salvaje gracias a los 4X4 o los camiones que se suelen utilizar para hacer los famosos safaris. En este sentido y siempre que el viaje lo realizamos con pocos turistas a nuestro alrededor tendremos la posibilidad de poder estar cerca, a tan sólo unos metros, de las jirafas, cebras, ñus, leones.... Sin duda, tendremos la oportunidad de disfrutar de todos los animales que podamos imaginar en lo más profundo de la naturaleza subidos en un todoterreno.

Otro de los grandes atractivos que tiene Tanzania son los increíbles cielos que nos brinda su naturaleza. Tanto de día como de noche, tanto si hace sol como si llueve, la fotografía física o visual que podamos hacer es única pero siempre bella. En este sentido, destacaremos los que se conocen como los 'Dedos de Dios' que es el momento en el que los rayos de sol se cuelan entre las nubes, creando un efecto realmente maravilloso. Los turistas que han tenido la gran suerte de verlo aseguran que esta parte de África puede presumir de tener uno de los cielos más bonitos de todo el mundo.

Tal y como hemos comentado antes la posibilidad de hacer un safari y con esto llegar a estar cerca de los animales es algo único. Esto además, nos permite ver o apreciar escenas que nunca volveremos a ver detrás de cada árbol, piedra, lago... imágenes únicas de interacción entre animales que más que tratar de fotografiar recomendamos observar y disfrutar, ya que las vacaciones están para disfrutar en el presente y no tras una pantalla a la vuelta. En este sentido, y siguiendo con las escenas cotidianas podremos ver si tenemos suerte el nacimiento de un animal o al mismo tiempo otros animales cazando a otros para comer. La cara y la cruz pero en definitiva la vida en su estado más puro.

Por último, antes de recomendar cuatro destinos obligatorios para visitar en Tanzania y mencionar algunas de sus curiosidades hablaremos del significado de 'Hakuna Matata', la que es sin duda la frase más escuchada y repetida del país. Esta famosa frase o expresión se popularizó en todo el mundo gracias a que Disney la introdujo en su popular película 'El Rey León'. El origen de la expresión encuentra su significado en una filosofía de vida, proveniente del idioma africano suajili, y que traducido sería 'Vive y sé feliz'.



cuatro destinos para visitar



No cabe duda que visitar Tanzania es una experiencia única. Por ello, trataremos de recomendar cuatro lugares que en caso de ir no podemos perdernos. Empezaremos hablando del 'Parque Nacional del Serengueti', lugar al que si eres un amante de la naturaleza salvajes te recomendamos que vayas sin pensarlo dos veces. Se construyo en 1951 con el objetivo de proteger el impresionante fenómeno de la 'Gran Migración', cuando más de 3 millones de herbívoros -en su mayoría, ñus- recorren cada año unos 3.000 kilómetros hasta llegar al Masai Mara -es una zona de sabana protegida en el sudoeste de Kenia, a lo largo de la frontera con Tanzania. En ella habitan animales como leones, guepardos, elefantes, cebras e hipopótamos- en busca de tierras mucho más fértiles. La forma de recorrerlo no será otra que en Jeep, camión o el 4X4 que hemos mencionado anteriormente. El parque se extiende a través de kilómetros de Sabana, llenas de bosques y ríos que en conjunto forma el hogar de los elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes, también conocidos como 'Los cinco grande'. Al mismo tiempo en esta zona también podemos encontrar cebras, jirafas o hienas.

En segundo lugar recomendamos ir al 'Parque Nacional del Kilimanjaro'. El monte Kilimanjaro, 5.895 metros de altitud, es uno de los más emblemáticos del país. En caso de que tengas una buena condición física, así como nociones de montaña existe una ruta que nos permitirá hacer cima. Existen sietes formas de llegar arriba y a pesar de la altura que tiene este monte el acceso por todas ellas no es complicado pero no por ello diremos que es fácil. En la montaña siempre hay que tener mucho cuidado y nunca ir solos. El recorrido se realiza durante una semana y en caso de hacerlo será la única actividad que hagas en Tanzania a no ser de que dispongas de más días para estar en el país.

También recomendamos visitar Dar es-Salam. Tiene un aeropuerto que acoje a multitud de turistas cada año y podemos decir que está situada en la costa este del continente africano junto al océano Índico. Fue la capital del país desde 1963 a 1974, cuando fue relevada por la ciudad de Dodoma aunque el proceso no se completó hasta el año 1996. Por otro lado indicar que es una ciudad con una arquitectura que combina distintos estilos en los que perciben influencias indias y árabes y coloniales de Gran Bretaña y Alemania.

Por último, recomendaremos visitar Zanzíbar. En primer lugar en este punto encontraremos islas más que idílicas pero al mismo tiempo encontraremos naturaleza e historia a partes iguales. Las islas -que en conjunto forman Zanzíbar-, Pemba y los islotes pequeños forman lo que allí se conoce como la 'Islas de las especias'. Una vez allí, podrás disfrutar y enamorarte de las playas de Nungwi, conocer la fascinante historia de 'Stone Town' -un laberinto de paredes de coral y puertas talladas de madera que no te puedes perder-, relajarte en la costa este de la isla, bucear en el atolón de Mnemba, degustar su gastronomía en el famoso restaurante The Rock, conocer al mono colobo rojo en el bosque de Jozani o pasar unos días en Pemba. Es una isla que forma parte del archipiélago de Zanzíbar, localizada cerca de la costa oriental de África, en aguas del océano Índico. Se sitúa a 50 kilómetros al norte de la isla de Unguja, y a otros 50 kilómetros de la costa africana.



cinco platos típicos



Debido a que la protagonista de este número de IN es la exconcursante de MasterChef Aitana Ávila recomendaremos cinco platos típicos que podrás degustar en tu visita a Tanzania. Empezaremos hablando de la tarta de pimienta, sí has leído bien de pimienta. Es muy popular en este país africano y de los más degustados entre locales y visitantes. Es una tarta rellena de ternera picada, cúrcuma, aceite de oliva, mantequilla, nuez moscada, cebolla y pimienta, especie que le da un toque único a la elaboración. Destacar que este plato normalmente se come en grandes celebraciones o festividades.

A continuación hablaremos del 'Ugali' que se realiza a base de harina de maíz, aunque en algunos casos también se hace uso de harina de yuca o ambas mezcladas y suele ser siempre un complemento de los platos principales. Por otro lado, recomendamos el plato llamado 'Nyama chorna' que es pollo frito y se acompaña con legumbres de todo tipo. Eso sí, para su preparación se utilizan todo tipo de condimentos y especies para potenciar el sabor.

A continuación os recomendaremos una ensalada típica de Tanzania, llamada la ensalada Tanzana, y un dulce para merendar mientras tomamos un café. En cuanto al primer plato diremos que es una mezcla de frutas cortadas en trozos pequeños y tienen que ser mezcladas con fuerza para integren unas con otras. Entre las frutas encontramos la lechosa, el guineo, el coco, la manzana y el plátano.

Por último, para merendar recomendaremos el 'Mandazi', un pan dulce muy popular en el país y que se suelen comer junto al café o el té durante la merienda. Este plato típico se prepara con harina de trigo y se suele espolvorear con azúcar glas.



algunas curiosidades



A continuación enumeraremos una serie de curiosidades sobre el país de Tanzania. Empezaremos diciendo que su nombre proviene de la unión de Tanganika y Zanzíbar, dos estados que se unieron en 1964 para formar lo que hoy conocemos como Tanzania. Por otro lado, hablaremos de su capital que desde 1996 se cambió a Dodoma. No es Dar es-Salam pese a ser esta la ciudad más poblada de Tanzania. En tercer lugar destacaremos que en este país africano no existe una lengua oficial, aunque el suajili es el idioma más utilizado. En este sentido resulta curioso ver como mantiene esta lengua como otro centenar más en su día a día y no hay rastro alguno del idioma colonial, en este caso el alemán.

Otra de las grandes curiosidades que tiene Tanzania, ya que el reloj comienza a nuestras 7.00 de la mañana -es su hora 1- y acaba a las 7.00 de la tarde -es una hora 12-. Así, por ejemplo, nuestras 10.00 de la mañana, en suajili son las 4.00. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que en la garganta de Olduvai se han encontrado las huellas humanas más antiguas del mundo con 3,6 millones de años. Por último, destacar que tiene el lago Tanganika, el lago de agua dulce más largo del mundo con un total de 677 kilómetros y el segundo en profundidad con 1.433 kilómetros. Por otro lado está el lago Victoria, conocido por ser el más grande de África y el segundo en su estilo del mundo.