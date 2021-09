Disfrutar del Pirineo aragonés en invierno

Uno de los mayores pasatiempos de las personas son los deportes de invierno y más concretamente esquiar o el snowboard. En esta ocasión hablaremos sobre el deporte del esquí y más concretamente de una de sus estaciones más famosas, concretamente la de Formigal. El deporte como tal se realiza siempre en la montaña -haremos un pequeño apunte, ya que existe la posibilidad de esquiar o hacer snow en dunas pero en este caso vamos al origen y al deporte en sí que se realiza en la nieve o más concretamente en la montaña- que consiste en el deslizamiento por la nieve, por medio de dos tablas -muy finas- sujetas a la suela de las botas del esquiador mediante unas fijaciones mecanicorrobóticas, con múltiples botones y con diversas funciones.

El esquí, aunque pueda parecer que es un deporte que por ser en la nieve se practica únicamente en invierno también se puede practicar durante todo el año. Esto es posible gracias a que existen lugares como Tignes en Francia donde se puede practicar desde octubre.

En cuanto a su origen podemos decir que es un deporte que tiene bastante controversias, ya que hay muchas teorías sobre dónde se inventó exactamente. Aun así, lo que podemos decir es que nació en Rusia, en algún lugar al menos, o en una zona concreta de China llamada Altái. Eso sí, se conocen indicios de la actividad de esquiar, no el deporte, desde hace 8.000 a. C. al final no resulta extraño, ya que en zonas donde hay mucha nieve las personas que vivían ahí tenían que encontrar algún modo para moverse. Por otro lado, como curiosidad destacaremos que el primer esquí encontrado data del 6.000 a. C. y se descubrió en Vis, en Rusia.

Por otro lado, el esquí como deporte no se empezó a popularizar hasta el año 1900. Podemos decir que a partir de ese instante la necesidad se convirtió en ocio y el ocio se trasformó poco a poco en deporte. Los europeos empezaron a aprender de sus vecinos, los noruegos, país en donde se encontró un grabado de 2.500 a. C. en el que se puede apreciar un cazador con esquíes. Como decimos el deporte empezó a expandirse y en los primeros años los esquiadores utilizaban un equipo nórdico para practicarlo, deportistas incluidos. Esto se puede ver en imágenes de los primeros Juegos Olímpicos de invierno de 1924 en Chamonix, en Francia. Sin duda, uniformes que no tienen nada que ver con los que llevan hoy día los profesionales.



estación de formigal



En esta ocasión hablaremos como hemos dicho al principio de la estación de esquí de Formigal situado en la urbanización del mismo nombre en Huesca. La razón principal por la que hablaremos de esta y no de otra es porque es la preferida de los protagonistas de este último número de IN, la exconcursante de MasterChef Aitana Ávila y el podólogo bilbaíno Álvaro Díaz. Los bilbaínos aseguran que van mucho o al menos siempre que pueden.

La estación concretamente se encuentra en el valle de Tena. Es la parte pirenaica de Aragón situada además en el Alto Gállego. Por otro lado, destacar que el grueso de la estación, dicho de otra manera el origen, surgió alrededor del valle Izas. Así, las primeras ampliaciones que se fueron haciendo fueron hacía la zona sur pero enseguida se empezó a crecer hacia el norte, concretamente a la zona fronteriza con Francia. De esta manera, en el año 1997 se abrió la estación Anayet y la de Portalet en el año 2006. Al siguiente año se hizo una nueva ampliación llegando a tener 137 kilómetros para esquiar. Por último, en lo que ampliaciones se refiere, en el 2014 se unió la estación de Aramón Panticosa formando así, el complejo invernal Aramón Formigal-Panticosa.

Esta estación está situada en el municipio de Aragón de Panticosa, al lado de la de Formigal y a los pies del Pirineo aragonés. También está situado en el valle de Tena, aunque algunas pistas de la estación también discurren por el valle de Sabocos a 2.220 metros sobre el nivel del mar, la que es sin duda la zona esquiable de mayor altitud.



Qué hacer en verano en Formigal



La estación de Formigal-Panticosa está abierta durante todo el año, ya que a pesar de que no se pueda esquiar por falta de nieve se pueden seguir haciendo actividades en la zona. Como es normal el paisaje pierde la majestuosidad que tiene durante la época de nieve pero gana en color, ya que los verdes se mezclan con los amarillos, azules, rojos y otros colores llenos de luz.

De esta manera, la zona pirenaica ofrece la oportunidad de realizar rafting, barranquismo, piragüismo, parapente, hípica alrededor de los montes, pasear por las nuevas pasarelas sobre el río Caldarés de Panticosa, realizar distintos itinerarios por la vías ferratas que tienen o entre otras muchas actividades tenemos la posibilidad de descubrir el valle de Tena sobre una bicicleta.