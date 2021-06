TikTok vs Reels de Instagram, ¿quién será el líder de los vídeos cortos?

La tecnología no para de evolucionar y las redes sociales del mismo modo crecen o cambian a un ritmo endiablado. Si enfocamos nuestra mirada más allá de YouTube y nos centramos en la disputa de las redes sociales para atraer la creación de vídeos, nos encontramos con dos redes sociales que compiten entre sí por el poder de ser los líderes en la creación de vídeos cortos. Vídeos de menos de un minuto, que en la mayoría de los casos no llegan ni siquiera a los 30 segundos y algunos, incluso, a los 15. Estamos hablando, cómo no, de las redes sociales Tik Tok y la opción de Instagram 'Reels', que mantiene una lucha constante con Tik Tok por ser la líder de este formato después de haber fracasado estrepitosamente con los vídeos IGTV, en este caso tratando de ganar el pulso a YouTube. "A mí Tik Tok me gusta mucho y confieso que es la plataforma que más utilizo para ver vídeos de otras personas. Además de usar también creo contenido y me gusta hacerlo", confiesa Ane.

Hasta hace no mucho, en los años 90, la creación de contenidos a título particular se guardaba en cintas de vídeo VHS y no pasaban una frontera de visualización superior a tus conocidos más cercanos que, en mayor o menor medida, conseguías convencer para que vieran tu proyecto. En el día de hoy en cambio, los más jóvenes tienen al alcance de su mano materiales cual profesionales de cine, al menos amateurs y salvaguardando las distancias. En este sentido, no es de extrañar que cualquier joven tenga al alcance de su mano un aro de luz o varios para realizar los vídeos para Tik Tok o 'Reels', así como micrófonos o sets de grabación -zonas habilitadas para crear contenido en casa como si fuese un estudio de cine- en su casa. "En mi caso, tengo un aro de luz grande, entre otras cosas, y me divierte hacer vídeos", afirma.

Al mismo tiempo sus progenitores, Asier y Estela, ponen el énfasis en el descontrol que pueda acarrear crear contenidos de este tipo en los jóvenes. En su caso particular están contentos porque Ane está siendo capaz de sacar sus estudios, así como hacer atletismo. Aun así, muchos padres y madres están viendo cómo sus hijos dejan de lado todo por consumir vídeos de Tik Tok o Instagram continuamente. Es adictivo, no cabe duda, y más al ser tan cortos. La sociedad actual reclama un contenido inmediato, de aquí y ahora. Es esto por lo que sobre todo triunfan este tipo de plataformas en todo el mundo. Dan entretenimiento rápido y de una manera eficaz. Sin duda, seguirá hasta que aparezca otra que lo haga igual pero mucho más rápido. "Entendemos que hoy en día las redes sociales son muy importantes, aunque siempre nos gustaría que se usarán menos tal y como sucedía cuando nosotros teníamos la misma edad. Es otra época y sabemos que hay que entenderlo", recalcan los santurtziarras.

¿quién es quién?



La red social Tik Tok es propiedad de la empresa China ByteDance y salió al mercado por primera vez en septiembre de 2016, pero hasta el año 2018, después de fusionarse con otras redes sociales o empresas, no se lanzó en todo el mundo. El objetivo de esta plataforma no es otro que hacer una variedad de vídeos de formato corto y con una duración de entre tres segundos a un minuto como máximo. Su brevedad, sin duda, ha provocado que tenga muchísimos seguidores en todo el mundo, ya que juega con las ansias del ser humano de ver más y más. Hoy día, pocos aguantan en un móvil vídeos de más de un minuto. Por eso, la empresa china supo dar con la clave para entrar, de esta manera, en una cota de mercado que hasta el momento estaba sin ocupar. Una vez lanzado a nivel mundial su crecimiento fue exponencial a medida que muchos famosos lo usaban.

En el lado opuesto se encuentra Instagram que con más años de actividad poco a poco va adaptándose para ser el líder entre todas las aplicaciones. Al menos está tratando de serlo pero es muy difícil. Primero probaron con los vídeos IGTV para hacer competencia directa a YouTube, aunque esta batalla la tienen casi perdida, ya que el público que acude en un momento determinado a Instagram no quiere ver vídeos de más de un minuto como sí lo hacen los que acuden directamente a YouTube. Por eso, pese a que continúan teniendo IGTV no sería de extrañar que en un futuro cercano lo eliminen o lo adapten de algún modo.

A pesar de todo, en su afán por crecer vieron que podían crear su propio Tik Tok, por lo que decidieron crear los 'Reels'. Son iguales o parecidos a los contenidos de Tik Tok, con la única salvedad de que en Instagram además se ofrecen fotos, algo que Tik Tok no tiene. En Instagram tienen el objetivo de que el usuario se quede y que esté mucho tiempo yendo de un perfil a otro.

¿Quién ganará la batalla?



¿Quién ganará la batalla por ser el líder de los vídeos cortos? ¿Tik Tok o los 'Reels' de Instagram? ¿Podrán convivir en el tiempo o llegarán a un punto en donde se tendrán que fusionar? Por el momento actúan de forma independiente y los usuarios como Ane Cabrejas serán los que decidan en qué red social estarán para crear su propio contenido audiovisual corto. Eso sí, estas son las redes sociales que tenemos ahora y quién sabe, con lo rápido que evoluciona todo, cuáles serán las que tendremos en cinco años.