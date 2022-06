Verstappen lidera el doblete de Red Bull en una nueva debacle de Ferrari

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1, en una jornada nefasta para Ferrari con el abandono por problemas mecánicos tanto de Carlos Sainz como de Charles Leclerc, mientras que el español Fernando Alonso (Alpine) ha finalizado séptimo.



Antes del ecuador de la prueba en el trazado urbano de Bakú, los dos coches del 'Cavallino Rampante' se habían quedado fuera de la pelea por problemas mecánicos, un duro golpe que permite a 'Mad Max' afianzarse en el liderato de la general de pilotos con 34 puntos de renta sobre el monegasco.



El holandés, que tomó el mando de la cita en la vuelta 16 tras salir tercero, lideró el doblete de Red Bull por delante del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que consiguió adelantar en la salida a un Leclerc al que de nuevo no le sonrió la fortuna cuando comandaba la carrera.





The pass that sealed Verstappen's fifth win of the season



Catch up with all the highlights from Baku ????#AzerbaijanGP #F1