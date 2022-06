Verstappen y 'Checo', a trasladar su dominio a Azerbaiyán

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, y su compañero mexicano Sergio Pérez -que viene de ganar en Mónaco y que se impuso en Bakú hace un año-, intentarán trasladar el dominio de su escudería -que comanda ambas clasificaciones- a Azerbaiyán: sede del octavo Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito urbano de la capital de ese país.



'Checo' logró hace dos domingos, en las calles de Mónaco, su tercera victoria en la F1 -la primera del año-, poco antes de que Red Bull anunciase la prolongación de su contrato hasta 2024. El mexicano ganó, por delante del madrileño Carlos Sainz (Ferrari) -que repitió el segundo puesto logrado hace un año en el principado de la Costa Azul- y de Verstappen, una carrera marcada por la lluvia (que retrasó la salida y obligó a recortar el recorrido), que el monegasco Charles Leclerc, que había arrancado desde la 'pole', acabó cuarto, por un error de estrategia de la 'Scuderia'; y que el asturiano, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), concluyó séptimo.



Verstappen, último campeón del mundo y cuatro veces triunfal esta temporada, lidera el Mundial con 125 puntos, nueve más que Leclerc -que, tras ceder el liderato en Montmeló (Barcelona), donde abandonó por un problema de motor; volvió a perder terreno en Montecarlo: en dos carreras que había afrontado desde el primer puesto de parrilla-. 'Checo' es tercero, a sólo quince puntos de su compañero; y Sainz, quinto, con 83 unidades. apenas una menos que el inglés George Russell (Mercedes) y con 33 de ventaja sobre el compañero y compatriota del anterior, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton -al que 'Mad Max' destronó el año pasado-, que es sexto en el certamen.





