Tres últimos días de test en Sakhir para soñar con el Mundial de F1

El Circuito Internacional de Bahréin acoge desde este jueves y hasta el sábado los tres últimos días de pruebas, en los test oficiales de pretemporada de la Fórmula 1, antes de que la nueva era del 'Gran Circo' se inicie la próxima semana, en el mismo trazado de Sakhir.





Upgrades, hot laps, and a proper look at the status quo ??



Testing in Bahrain will give us a clearer picture of 2022#F1 #F1Testinghttps://t.co/ednCKv8GMp