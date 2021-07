Max Verstappen domina de principio a fin y culmina su doblete en Austria

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo la victoria, tercera consecutiva, en el Gran Premio de Austria, novena cita del Mundial de Fórmula 1 y que dominó de principio a fin, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) han terminado quinto y décimo, respectivamente.



El líder del Mundial ofreció una nueva muestra de fortaleza en Red Bull Ring, donde ya se había impuesto el pasado fin de semana en el Gran Premio de Estiria, y completó su doblete en tierras austriacas para afianzarse en lo más alto del Mundial de Pilotos.





The undisputed master of the Red Bull Ring ?? Win number 14 for @Max33Verstappen ! #AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/CwRmAOybsm

LAP 47/71



Perez races Leclerc hard again, and the Ferrari once again takes a trip through the gravel#AustrianGP ???? #F1 pic.twitter.com/aH2GDe1obl