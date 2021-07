Luis Enrique: "He vivido la tanda más tranquila de mi vida"

bilbao – Luis Enrique, el día en el que se cumplía el trigésimo aniversario de su presentación como futbolista del Real Madrid, celebró desde la banda del Estadio Krestovski de San Petersburgo la sufrida clasificación de España para las semifinales de la Eurocopa. El combinado estatal, que se adelantó en el marcador con un gol en propia puerta del suizo Denis Zakaria, tuvo que esperar hasta la tanda de penaltis para tumbar a una homérica Suiza que solo cedió ante el muro levantado por Unai Simón.

Mikel Oyarzabal, con la frialdad que le caracteriza desde los once metros, fue el encargado de sellar un pase a la siguiente ronda que dejó más que satisfecho a Luis Enrique, quien apuntó tras el choque que "hemos sufrido mucho, pero qué esperabais, esto no es un desfile militar". "Marcamos primero, pero el rival estaba metido en el partido en todo momento y todo cambió a partir de la expulsión del jugador suizo, porque comenzamos a acumular ocasiones suficientes para marcar, pero llegamos a los penaltis y ganamos ahí", analizó asimismo el técnico asturiano, quien reivindicó ante los medios de comunicación que "ya dije que éramos una de las seis o siete selecciones candidatas al título y ahora ya somos una de las cuatro favoritas".

"Ir superando situaciones complicadas como las que hemos tenido durante esta concentración es un refuerzo para estos jugadores, porque nos ha pasado de todo y si hay una selección preparada para superar adversidades, ya veis que es esta", reafirmó a su vez un orgulloso Luis Enrique, quien afirmó, no obstante, que con el triunfo ante Suiza "no me he quitado ninguna presión de encima, porque si cualquier aficionado neutral analizara nuestros partidos en esta Eurocopa diría que hemos sido superiores en todos". "No sé si esta vez ha sido fortuna o destino, pero he vivido la tanda más tranquila de mi vida al tener claro que iba a venir lo que tuviera que venir".

Cuestionado por la temprana sustitución de Álvaro Morata, el asturiano indicó que "cambié a Morata porque la presión que hace sin balón es increíble y entendía que necesitábamos algo de frescura. Menos mal que las ocasiones que tuvo después las falló Gerard Moreno y no Morata, pero me gustó también el trabajo que hizo Gerard". "Creo que el documental que estamos grabando va a ser de terror y tiene buena pinta", finalizó Luis Enrique, quien apenas pudo ocultar su alegría tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa.

El delantero catalán Gerard Moreno, quien saltó al césped en sustitución de Morata en el minuto 54 para liderar el ataque de la selección española, no encontró el gol en las numerosas ocasiones que tuvo durante la segunda mitad del encuentro y en la prórroga para batir a Yann Sommer, pero se desquitó en la tanda de penaltis.

"Había tenido varias ocasiones en las que no había acertado, quería resarcirme en la tanda marcando mi penalti y lo conseguí lanzando fuerte", confesó tras la clasificación un aliviado Gerard, quien materializó el penúltimo penalti de España en una tanda que cerró Oyarzabal. "En todos los partidos de esta Eurocopa hemos sido superiores al rival y nos quedamos con haber pasado a semifinales y con que todo el mundo está enganchado. Eso es lo importante para lo que viene", apostilló el propio Gerard, quien se resarció tras el penalti errado ante Polonia en la fase de grupos de un torneo en el que los hombres de Luis Enrique continúan en pie.

