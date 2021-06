"Aceptamos las críticas, pero ir más allá es pasarse"

Dani Olmo fue ayer el encargado de ponerse ante los micrófonos para hablar sobre la actualidad de la selección estatal. Y, una vez más, el tema estrella fue la situación que está viviendo Álvaro Morata, pitado y amenazado por su propia afición. De hecho, Olmo quiso defender a su compañero y expresó que "el equipo acepta las críticas, pero ir más allá es pasarse": "Hay que ponerse en la piel del jugador y no estamos para nada de acuerdo con las amenazas y demás. Que se nos critique es algo normal; al final, es parte de nuestro deporte y estamos expuestos a eso. Lo aceptamos, pero las amenazas no", rechazó el jugador del Leizpig desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

Ya cuestionado sobre el encuentro de octavos de final que enfrentará mañana (18.00 horas) a España y Croacia, Olmo se declaró buen conocedor del fútbol balcánico puesto que estuvo enrolado en las filas del Dínamo Zagreb durante cinco años. Por ello, aunque el delantero reconoció que Luka Modric es el motor de Croacia, su próximo rival "destaca por su conjunto": "Todos sabemos que tiene jugadores muy buenos como Luka o Kovacic, pero, si tenemos que destacar a uno que no conocéis tanto, a Petkovic, del Dínamo de Zagreb. Es un jugador muy completo, corpulento, que en los partidos grandes se crece y tendríamos que tener cuidado con él". Así pues, Olmo expresó no creer que ningún equipo destaque sobre el otro en esta eliminatoria: "Creo que no hay favorito ninguno. Es al 50% y vamos a darlo todo para que nos lo llevemos nosotros". De hecho, consideró que España no es menos experimentada que Croacia ni que llega con peores sensaciones al duelo: "Al final, los dos hemos llegado donde estamos por méritos propios. También se jugaron el pase en el último partido, han demostrado ser una gran selección tanto en esta Eurocopa como en el Mundial, que se han sobrepuesto a estas situaciones adversas". Por ello, Olmo no espera a un oponente que se encierre atrás y ceda la posesión de la pelota, como le pudo ocurrir a la selección estatal en la fase de grupos ya que dijo que "Croacia no es un rival que se nos vaya a encerrar atrás. Luego, a lo mejor nos sorprende, pero nosotros estamos preparados para todo. Estamos focalizados en lo que debemos hacer y en lo que depende de nosotros, en nuestro juego y eso es lo que vamos a seguir haciendo en cada partido".

Esperando la titularidad Olmo participó desde el inicio en los partidos ante Suecia y Polonia; pero, sin embargo, no jugó ni un solo minuto en la victoria de España ante Eslovaquia. Por eso, aunque el delantero expresó que "siempre voy a estar con el equipo, esté dentro o fuera", aprovechó los micrófonos para postularse ante Luis Enrique: "Me siento bien. Estoy a disposición del equipo y del entrenador para lo que él considere. Estoy al cien por cien con el equipo".