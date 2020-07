Euskadi, tradición de pactos

Euskadi ha tenido 11 gobiernos desde 1980. La alta fragmentación del Parlamento vasco ha provocado que tan sólo tres de estos ejecutivos hayan sido monocolores. Carlos Garaikoetxea encabezó el primer gobierno tras la transición. Todos sus consejeros pertenecían al PNV. Lo mismo sucedió la siguiente legislatura ya con José Antonio Ardanza al frente del gobierno.

En 1987, el PNV y el PSE constituyeron el primer Gobierno de coalición entre un partido nacionalista y otro que no lo era. El acuerdo llegó después de que el PNV perdiese la mayoría tras la escisión de EA. Los socialistas entraron a formar parte del ejecutivo aunque previamente habían intentado desbancar al PNV negociando con Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna. No fue posible. El escollo fue ya entonces la transferencia de la Seguridad Social. Ramón Jauregi se convirtió en vicelehendakari. Es la época de los Pactos de Ajuriaenea.

José Antonio Ardanza repitió como lehendakari tras las elecciones de 1990. Presidió un gobierno de coalición con consejeros del PNV, EA y EE. El ejectivo se rompió en 1991 tras el apoyo de EA a las mociones de indeependencia presentadas por Herri Batasuna en algunos ayuntamientos. Entonces los socialistas entraron en el Gobierno, y esta fórmula se mantuvo hasta 1998.

Durante su primer mandato el lehendakri Ibarretxe formó gobierno con Eusko Alkartasuna, la coalición se abrió las dos siguientes legislaturas, hasta 2009 a Ezker Batua.

En 2009 y gracias al apoyo del PP vasco de Antonio Basagoiti, Patxi López se convirtió en el único lehendakari no jeltzale que hasta el momento ha estado al frente de un Gobierno vasco. Los populares no mantuvieron su apoyo hasta el final de legislatura por lo que las elecciones tuvieron que adelantarse. El PNV gobernó en solitario la siguiente legislatura y tras las elecciones de 2016 Iñigo Urkullu formó un gobierno de coalición con el PSE-EE de Mendia a pesar de que esta alianza no alcanzaba la mayoría absoluta en el Parlamento. Una coalición que parece muy probable se repita tras las elecciones del 12 de julio.