Punto final a la campaña electoral más atípica de la historia

La campaña electoral más atípica de la historia de Euskadi ha acabado de la misma forma que empezó: con la pandemia de covid-19 en el centro. Y es que la crisis provocada por el coronavirus ha condicionado toda la campaña de baja intensidad, ahora por el brote de Ordizia, siendo la reconstrucción de Euskadi el centro de todos los actos.



La pandemia provocó la suspensión de las elecciones convocadas para el 5 de abril y en mayo, en pleno estado de alarma, la oposición se mostró en contra de la decisión de Iñigo Urkullu de llamar a las urnas para este 12 de julio; críticas que todavía siguen vigentes.





PNV: ASEGURA QUE VOTAR ES SEGURO Y PIDE ACUDIR A LAS URNAS PARA CONSTRUIR UN GOBIERNO FUERTE

?? @urkulluLHK: "Zuek zarete nire konpromisoaren oinarria eta arrazoia. Guztiok bat eginez jorratuko dugu bidea. Hitza ematen dugu. Aniztasuna, Adostasuna, Auzolana€ bide lagun izango ditugu". pic.twitter.com/hzTrIkB0wR — EAJ-PNV (@eajpnv) July 10, 2020

Iñigo Urkullu en el último acto de campaña en Bilbao. BORJA GUERRERO

EH BILDU: critica al pnv por anteponer "sus elecciones por encima de la salud"

«Es viernes, estamos cerrando la campaña electoral y ni siquiera sabemos si la administración va a garantizar el derecho democrático al voto de todas las personas de este país».



Los datos contradicen las afirmaciones del Gobierno Vasco.@MaddalenIriarte | #MaddalenLehendakari pic.twitter.com/oYzzIHyaGQ — EH Bildu (@ehbildu) July 10, 2020

.@MaddalenIriarte: «Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este domingo expresen su indignación en las urnas».



Es hora de enviar un mensaje alto y claro a quienes han antepuesto sus intereses particulares a la salud de todas las personas.#PREST #MaddalenLehendakari pic.twitter.com/cQQmHQDGDr — EH Bildu (@ehbildu) July 10, 2020

Elkarrekin Podemos: sigue apostando por el tripartito de izquierdas

??? "Que la sociedad vasca, que tiene mayoría progresista, pueda conformar un gobierno de izquierdas es más que un lema, es un proyecto político completo".@MiGorrotxategi en el cierre de campaña en Euskadi. pic.twitter.com/aGdjRdsJQt — PODEMOS (@PODEMOS) July 10, 2020

Este domingo #12j podemos decidir entre un gobierno que apoye a las mayorías sociales o un gobierno que apoye a Confebask. Ojalá las urnas se llenen de votos para #ElkarrekinPodemos-IU. #PodemosGobernar #GobernatzekoPrest pic.twitter.com/Uf7x72TYUO — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) July 10, 2020

PSE: SE PRESENTA COMO EL PARTIDO QUE SE VOLCARÁ EN LA RECONSTRUCCIÓN

La ministra portavoz, María Jesús Montero, con la candidata del PSE, Idoia Mendia Efe

¡Qué campaña tan rara!



Pero qué bien acompañada he estado??.



Gracias a todos y todas los que os habéis implicado en esta fantástica campaña.



Ahora, es el turno de la ciudadanía.



Si quieres una salida a la crisis desde la izquierda ??



?#VotaPSE

?#VotaIdoia pic.twitter.com/ghhaFITdpk — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) July 10, 2020

PP+CS: ALTERNATIVA CONSTITUCIONALISTA

EQUO: "OPCIÓN DISTINTA PARA LOS DESENCANTADOS CON LOS BLOQUES POLÍTICOS DE SIEMPRE"

El PNV ha querido subrayar en su último acto de campaña "quede todas las personas que deseen ejercer su derecho al voto".Asimismo, el PNV ha apelado a su capacidad de gestión para salir de la crisis eha terminado con un llamamiento a la participación en las elecciones del 12 de julio, y ha pedido que ". Pido votar certeza, seguridad, confianza, pido el voto al PNV".ha cerrado este viernes en Donostia la campaña electoral" a todos los ciudadanos "en alusión a las cerca de 200 personas que no podrán votar por estar contagiados de covid-19.El coordinador generalpor su parte", algo que "no puede volver a pasar porque no es honesto, no es moral, no es ético".Elkarrekin Podemos. Y es que Miren Gorrotxategi ha aprovechado su último acto de campaña antes de las elecciones parapedir tanto al PSE-EE como a EH Bildu que "" para "traer el cambio a Euskadi" con un Gobierno vasco tripartito de coalición entre las tres fuerzas políticas.La candidata a lehendakariha asegurado que "cada voto" al PSE sey ni uno servirá "para la bronca y la división".Ha pedido el voto a los vascos que "quieren un liderazgo de izquierdas, unas políticas fiables y rigurosas, soluciones y no más problemas" y que creen "en la".Carlos Iturgaiz ha finalizado la campaña electoral presentandose como "Así, ha pedido el voto asegurando que "el constitucionalismo no puede estar dividido. Necesita un grupo fuerte, sólido y estable. Yo quiero ser", ha dicho Iturgaiz, para asegurar que también el Partido Socialista, que gobierna en Euskadi con el PNV, aspira a "cargarse la monarquía parlamentaria y la Constitución, e ir a una España federal para dar la independencia a Cataluña, Navarra y el País Vasco".El candidato dea lehendakari,ha asegurado que la coalición a la que representa es una "" a la que están recurriendo "miles de personasBecerra ha asegurado que Equo Berdeak puede ser "mucho. El candidato 'verde' ha recordado su participación en acuerdos parlamentarios para subir la cuantía de la RGI, para abaratar las 'haurreskolak' o para combatir las violencias machistas.