Campaña electoral: PNV y EH Bildu llaman a bloquear la entrada de Vox al Parlamento

Los partidos han hecho un llamamiento este martes a bloquear la entrada de VOX al Parlamento vasco como apuntan los últimos sondeos. Mientras Andoni Ortuzar ha pedido el voto para "dejar fuera a los fachas de Vox", EH Bildu se ha presentado como la única forma de evitar que la ultraderecha entre al Parlamento.



Asimismo, Elkarrekin Podemos ha subrayado la importancia de crear tras las elecciones del 12J un gobierno de izquierdas "feminista y progresista"; el PSE ha pedido al PNV y a EH Bildu que aclaren si se plantean conformar un Gobierno de coalición nacionalista; Iturgaiz ha pedido a quienes antes votaron a PP y a Ciudadanos que confíen y vuelvan a hacerlo y EQUO Berdeak también se ha presentado como el "voto útil" para impedir la entrada de Vox.





PNV: Pide el voto para impedir que "los fachas de Vox" entren al Parlamento

EH BILDU: VOTO ÚTIL FRENTE AL FASCISMO

Mendia y Urkullu son la coalición de la renuncia. Renuncian a la justicia social, a un salario mínimo digno, a pensiones mínimas de 1.080 euros... Han renunciado a construir un país decente y ahora es el momento de reconstruir este país.#PREST#MaddalenLehendakari pic.twitter.com/gU8EfCeVKG — Maddalen Iriarte Okiñena (@MaddalenIriarte) July 7, 2020

Eh Bildu destaca: hay que elegir entre la coalición Mendia-Urkullu o EH Bildu.

Elkarrekin Podemos: Apuesta por "un Gobierno progresista y feminista"

La pandemia nos deja ante una crisis económica frente a la cual en #ElkarrekinPodemos-IU no apostamos por las recetas de la derecha, que traen precariedad.



??? @MiGorrotxategi en #ElDebateETB ?? pic.twitter.com/FchdsvzVep — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) July 7, 2020

PSE: Pide que PNV y Bildu aclaren si van a formar una coalición nacionalista

PP+CS: Hace un llamamiento para que los que votaron a PP o CS vuelvan a hacerlo

Equo Berdeak: único voto útil frente a la entrada de Vox

"En Araba la batalla por el último escaño se juega entre EQUO Berdeak y VOX. Euskadi necesita políticas feministas y de futuro como las que defendemos las verdes, no las políticas excluyentes que ya vivimos antes. Ningún voto a EQUO Berdeak puede quedarse en casa" @migrantoria pic.twitter.com/BbkCE1BqZh — EQUO Berdeak (@EquoBerdeak) July 7, 2020

ha pedido este martes a los alavesesVasco". Será, según Ortuzar "un", que no creen "ni en esta tierra ni en la democracia".Por otro lado, ha recordado la "" de la que Euskadi debe salir "cuanto antes y de la mejor manera posible". "Estamos a días de ese momento trascendente, dey eficaz es posible o si estamos abocados a una cierta inestabilidad política".La formación ha afirmado que "y el domingo hay que llenar las urnas de papeletas de EH Bildu paraen este país, que tenemos dignidad democrática". La única forma de evitar que Vox entre al Parlamento es la papeleta de EH Bildu.Por su parte, la candidata de EH Bildu por Gipuzkoa Rebeka Ubera ha afirmado este martes que "s" y que su candidatura es la "única" que garantiza "que no habrá recortes en sanidad".La coordinadora general de Podemos Euskadi,, ha apelado a la tradición feminista de la sociedad vasca para propiciar un "gran cambio", que permita conformar en Euskadi undel próximo domingo.En un acto de Elkarrekin Podemos-IU sobre feminismo, Garrido ha subrayado que es necesariosobre el que está construido el supuesto "oasis vasco", dado que se trata de un sistema sostenido en el trabajo "gratuito, invisibilizado o muy mal remunerado" de muchas generaciones de mujeres.tras las elecciones, unpara avanzar en la soberanía. Tras insistir en que "votar a Podemos es votar a EH Bildu", ha garantizado que los socialistas harán políticas de izquierdas en el Gobierno en el que esté, y ha reiterado que ese Ejecutivo debe tener "una bases éticas"."Quiero pedir el voto al Partido Socialista porquee. La gente sabe que, cuando estamos en los gobiernos, estamos centrados en lo importante, en la agenda de las preocupaciones de la gente. Buscamos la, y es lo que necesitamos en estos tiempos", ha indicado.El candidato de PP+Cs,, ha apelado este martes en Bilbao a qEl candidato a lehendakari ha mostrado el compromiso de la coalición deen el Parlamento vasco "la, el Estatuto, el Concierto Económico, la libertad, la democracia y la"No hay que dispersar el voto constitucionalista, seremos el, el dique de contención al nacionalismo, que quiere hacer un país de nacionalistas y para nacionalistas, de comodidad para los nacionalistas e incomodidad para los no nacionalistas", ha afirmado.Equo Berdeak ha pedido el apoyo para su formación como elen el Parlamento Vasco, ante la posibilidad de que el partido ultraderechista pudiera lograr un parlamentario por Alava este domingo."En Alava, la batalla por el último escaño se juegay lo que Euskadi necesita soncomo las que defendemos las verdes, y no las políticas excluyentes vividas en el siglo pasado". Por este motivo, la formación ha pedido que "