La capacidad de gestión a debate en el segundo día de campaña

El segundo día de campaña a las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 12 de julio ha puesto sobre la mesa la capacidad de gestión de los partidos. El PNV se ha presentado como la única fuerza con capacidad de gestión para la crisis provocada por el coronavirus, mientra que Idoia Mendia también ha hecho alusión a la capacidad de gestión y gobernanza, presentando al PSE como un partido que sabe "gobernar y solucionar problemas".



EH Bildu por su parte ha criticado a Urkullu por la falta de equidistancia con el fascismo, e Iriarte ha pedido el voto para la formación de izquierda abertzale para parar al fascismo. Por su parte, Miren Gorrotxategi ha mostrado su compromiso por crear una ley integral LGTBI que permita fomentar la diversidad y pluralidad.



PNV: Un Gobierno fuerte y con experiencia para superar la situación provocada por la pandemia

Urkullu en el acto que ha tenido lugar en Zornotza. BORJA GUERRERO

#Bideobloga En 1983 salimos adelante y en 2020 también lo haremos porque el mismo pueblo que salió entonces es el que ahora va a asumir la tarea de reconstruir el País. Ese es nuestro eslogan y ese es nuestro propósito: #EuskadiZutik. #Saldremos. pic.twitter.com/7J30dvMz4s — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) June 27, 2020

Eh Bildu: "El mejor voto para parar al fascismo"

Maddalen Iriarte este sábado en Lekeitio. EH Bildu

Hoy en Lekeitio he recalcado que no deja de sorprendernos la equidistancia de Urkullu entre el fascismo y el antifascismo.



No podemos ser equidistantes con los que bombardearon Gernika, quisieron robarnos nuestra lengua y nos arrebataron todos nuestros derechos. #PREST pic.twitter.com/xYpMAQ8sAw — Maddalen Iriarte Okiñena (@MaddalenIriarte) June 27, 2020

Elkarrekin Podemos-IU: " Medidas claras en contra de la discriminación del colectivo LGTBI"

Todas y todos conocemos la situación en la que se encuentran Euskadi y la ciudadanía vasca. Pasamos por un mal momento, pero desde Elkarrekin Podemos-IU tenemos un plan de choque. pic.twitter.com/MFGwuw3KEG — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) June 27, 2020

Nosotras tenemos la llave para conseguir medidas de progreso en Euskadi, desde una política de cuidados que sitúe la vida en el centro, hasta una transición total a una economía sostenible que genere empleo de calidad social y medioambiental que cuide del planeta. pic.twitter.com/xhlyDYWqSf — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) June 27, 2020

PSE: "Izquierda seria que sabe gobernar y solucionar problemas"

Idoia Mendia en el segundo día de campaña electoral. EFE

Pido el voto para las papeletas que garantizan que sabemos entendernos, que sabemos dialogar, pactar y acordar.



Pido el voto para la izquierda seria, responsable, la que no se enreda en nacionalismos y sabe gobernar.



Pido el voto para el PSE-EE.#Idoialehendakari pic.twitter.com/LCdSTcC1HR — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) June 27, 2020

PP+Cs: "Las políticas del PNV echan a los jóvenes de Euskadi"

