PNV y PSE apuestan por reeditar la coalición en el Gobierno vasco

El PNV y los socialistas han dejado claro este lunes que tratarán de reeditar la coalición en el Gobierno vasco, que esta vez contará con la mayoría absoluta que no tuvo en la legislatura pasada.



En las elecciones vascas del 12 de julio, se impuso el PNV con 31 parlamentarios (3 más), que unidos a los 10 de los socialistas (1 más) suman 41, claramente por encima de los 38 en los que se sitúa la mayoría absoluta del Parlamento Vasco.



Ambos partidos también gobiernan en coalición en los ayuntamientos y diputaciones forales y el PNV es socio "estable" del Gobierno de Pedro Sánchez, y durante la campaña ya dijeron que la coalición había funcionado bien y que era su principal opción a la hora de pactar.





Andoni Ortuzar, Iñigo Urkullu e Itxaso Atutxa en la reunión del EBB del PNV para valorar el resultado electoral. Oskar González



El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece este lunes en Donostia tras la reunión de la Mesa Política de la coalición. EFE



La presidenta del PNV en Bizkaiaha asegurado que la primera opción es repetir gobierno de coalición con el PSE-EE y se ha mostrado convencida de que el candidato a la reelección como lehendakari, Iñigo, aunque fuentes del PNV han señalado que no han contactado todavía con el PSE-EE.El PNV, cuya ejecutiva ha analizado los resultados electorales con Iñigo Urkullu, "no ha ocultado en campaña" que iba a tratar de revalidar suen una coalición que ha funcionado" en las instituciones donde ha gobernado, ha asegurado Atutxa, al tiempo que ha confiado en que la ejecutiva de PSE-EE opte también por esa opción.Por parte socialista, el, se ha mostrado dispuesto a empezar a dialogar con el PNV, al que corresponde como ganador dar el "primer paso" , lo que analizó la ejecutiva del PSE-EE en una reunión vespertina en Bilbao.Más clara ha sido la ejecutiva federal del PSOE, que ha valorado que se pueda reeditar el pacto con el PNV, que viene a "fortalecer" el Ejecutivo de coalición "que ya estaba gobernando".La voz discrepante, como muchas veces, ha sido la del diputado guipuzcoanoy apostar por políticas de izquierda desde la oposición.El otro ganador de las elecciones, EH Bildu, quey fue el único que subió en votos , ha anunciado unasalvo PP+Cs y Vox para articular las "mayorías soberanistas y progresistas" del Parlamento, aunque ambas sean incompatibles. La primera de ellas pasa por el PNV, una posibilidad de gobierno que ninguno de los dos contempla, y la progresista por el tripartito con PSE-EE y Podemos que los socialistas descartan pese a los emplazamientos recibidos.La estrategia de Bildu es continuar con el crecimiento, "estructural" según Arnaldo Otegi, hasta conseguir superar al PNV como ERC hizo con CiU en Catalunya. "Hay dos posibilidades: una la que representa el PNV, autonomista y neoliberal, y otra que representa. Y esta opción se ha reforzado, porque la gente lo ha querido", ha resumido Otegi tras la reunión de la Mesa Política de la coalición abertzale.Entre los perdedores, la coordinadora autonómica de Podemos,(baja de 11 a 6 escaños) y ha abogado por hacerpor no ser capaces de movilizar a su electorado al tratarse dey continuos cambios de dirigentes y candidatos.En cambio, Carlos Iturgaiz ha asegurado que en el PP, pese a, "no vamos a cambiar nuestro programa por lograr" votos y, así, se mantendrá "en la defensa del Estatuto de Gernika y de la Constitución española, y de un País Vasco fuerte dentro de España".Por Vox, su parlamentaria electa, Amaya Martínez, ha dicho que no buscarán acuerdos con ninguna otra formación y que luchará contra "la imposición del euskera y el nacionalismo totalitario", ha dicho.