Gorrotxategi reconoce que la falta de unidad les ha "pasado factura"

Elkarrekin Podemos-IU ha reconocido que sus resultados en las elecciones vascas de este domingo "no son buenos" y ha admitido que la falta de unidad y de "arraigo" en ciudades y pueblos le ha podido "pasar factura", por lo que ha destacado que el reto será crear una organización "cohesionada".



Con el 100 por cien del escrutinio provisional, Elkarrekin Podemos-IU ha logrado 71.759 votos (8,03 %) y 6 escaños en el nuevo Parlamento Vasco, cinco representantes menos que los que consiguió en las anteriores elecciones autonómicas, en 2016, cuando obtuvo 157.334 votos (14,86 %), con lo que ha perdido más de la mitad de los sufragios.



En Itxasmuseum, el Museo Marítimo de Bilbao, donde Elkarrekin Podemos ha seguido la noche electoral, la coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha considerado que la alta abstención en esta jornada electoral, del 47 por ciento, por el "contexto" en el que se han desarrollado los comicios, "claramente" les ha "perjudicado".



Acompañada de la candidata de Elkarekin Podemos a lehendakari, Miren Gorrotxategi, y otros dirigentes de la coalición, Garrido ha dicho que no quería "echar balones fuera", sino hacer "autocrítica" por los resultados electorales, al entender que no han conseguido "revalidar la confianza" de los vascos.



Además, ha añadido que "no haber conseguido todavía crear una organización fuerte, estable, unida y arraigada en pueblos y ciudades" les ha podido "pasar factura" ante los votantes. "Somos una organización joven, pero no es excusa", ha añadido.





Nos quedan 4 años de trabajo intenso por delante. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de afrontar retos. Vamos a dar lo mejor de nosotras en el Parlamento para poder transformar en iniciativas parlamentarias nuestro proyecto político. Eskerrik asko, guztioi. pic.twitter.com/5WPZpmbFTl — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) July 12, 2020

Por ello, la coordinadora autonómica de Podemos Euskadi ha resaltado que, amable, feminista y ecologista, que sea confiable y de gobierno".En cuanto a la próxima legislatura, Garrido ha señalado que, Elkarrekin Podemos-IU seguirá defendiendo aquello que le "identifica", como "las políticas sociales, la defensa de lo común, la defensa de los trabajadores y el medio ambiente".También ha hablado en el auditorio del Itxasmuseum para un reducido grupo de militantes la candidata Miren Gorrotxategi, quien, en un corto discurso, ha señalado que, dado que su formación tiene "proyecto" y "energía" para encarar los retos.en las elecciones y al PNV por su victoria.Ha intervenido también la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, quien ha afirmado queHa recordado que para su formación, aunque ha indicado que habrá que analizar los "errores".Salud ha añadido que, aunquepara Elkarrekin Podemos-IU, constituyen un "suelo" y ha agregado que "el espacio de cambio que hemos ido construyendo se va a mantener".