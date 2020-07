Iriarte acusa a Urkullu de poner en riesgo a la plantilla de Osakidetza

La candidata a lehendakari por EH Bildu, Maddalen Iriarte, centró su mensaje en el acto celebrado ayer en Laudio en el fallo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio a conocer ayer mismo, en el que señala que Osakidetza incumplió la ley de riesgos laborales en cuanto a prevención y vigilancia de la salud de su plantilla y que hubo "un riesgo laboral grave e inminente" para los trabajadores. El fallo matiza, sin embargo, que la falta de EPI fue por problemas de abastecimiento a nivel global y no se debió a "una gestión que pueda ser tachada de insuficiente o antijurídica".

En opinión de la candidata de la coalición soberanista, la sentencia obliga al lehendakari Urkullu a hacer una autocrítica también inminente. "La Justicia acaba de confirmar que usted puso en riesgo la salud de los trabajadores durante la pandemia. ¿Cuándo va a hacer autocrítica, señor Urkullu? ¿Cuándo piensa dar explicaciones a las y los trabajadores?", señaló.

A su juicio, Osakidetza llegó debilitada a la pandemia debido a los recortes de los últimos años, "con los mejores sanitarios trabajando en las peores condiciones", de manera que "la covid ha dejado al desnudo las costuras de nuestro sistema público de salud: profesionales agotados, falta de equipos de protección, falta de test masivos, una trabajadora fallecida, 3.005 trabajadores contagiados€ Nos dijeron que Osakidetza estaba a la cabeza de Europa y lo que hemos visto es a sanitarios protegiéndose del virus con bolsas de plástico. Somos el segundo país de Europa con más muertos por habitante tras Bélgica".

Para Iriarte, los recortes han contribuido a agravar la situación, por lo que aseguró que ve con enorme preocupación el discurso de Urkullu y del PNV porque, según manifestó, es la antesala de nuevos recortes. "Es la plantilla la que sostiene el prestigio de Osakidetza. No vale salir aplaudir a las ocho y después dejar tirados a los profesionales de la salud", manifestó Iriarte, quien dijo que los propios sanitarios señalan al lehendakari como "responsable de los recortes".

Arrogancia



En la misma línea, el cabeza de lista por Araba, Mikel Otero, advirtió del peligro de pasar página demasiado rápido. "No estamos dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva; tenemos memoria y recordamos muy bien que Urkullu no ha querido escuchar las advertencias de los trabajadores de Osakidetza y de EH Bildu", señaló.

Según Otero, semanas antes de que el coronavirus golpeara a Euskadi, EH Bildu se dirigió a Lakua "para saber si Osakidetza estaba preparada para una pandemia", pero no recibieron respuesta. "Urkullu no quiere escuchar a nadie; no escucha a los trabajadores, no escucha a los sindicatos, no escucha a EH Bildu. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por su arrogancia? ", aseveró.