Ortuzar a los indecisos: "La situación no está para errores ni experimentos"

El lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, ha advertido a los vascos de que, si no van a votar el próximo 12 de julio, "dejarán en manos de otros" el futuro de Euskadi, y ha insistido en que estas elecciones son "trascendentales" porque "está en juego la prosperidad" de la Comunidad Autónoma Vasca. Andoni Ortuzar ha advertido de que "la situación no está para errores ni experimentos".

Urkullu ha realizado este emplazamiento a la participación en los comicios al Parlamento Vasco, en un acto electoral celebrado en la localidad vizcaína de Lekeitio, en el que también han intervenido la cabeza de lista por Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar.

Durante su discurso, Ortuzar ha mostrado su deseo de que "no caiga en saco roto" el llamamiento que hizo ayer al resto partidos, sindicatos y agentes sociales, "sobre todo a los abertzales", a "dejar la guerra de bandos y a arrimar el hombro" para alcanzar "un acuerdo de país que permita salir de la crisis cuanto antes".

Los tres dirigentes jeltzales han invitado, de nuevo, a las bases del PNV a subir el domingo a las cimas de los montes Zaldiaran, Ernio y Serantes, donde instarán a los vascos a participar en la jornada electoral del 12J. El Lehendakari ha recordado que Euskadi vive "un momento crítico" y, por eso, estos comicios son "trascendentales". "Está en juego nuestro futuro. Votar es mirar de frente a la realidad, no votar es dejar el futuro en manos de otros. Votar es construir el país que queremos, no votar es desentenderse de los problemas. Votar es asumir la responsabilidad. Pido el voto para sumar, integrar, avanzar, para salir adelante", ha afirmado.

En esa línea, ha dicho que "no es tiempo de egoísmos ni individualismos", sino de "compartir la responsabilidad, construir y avanzar juntos, en común, sin dejar a nadie atrás". Tras indicar que la Comunidad Autónoma Vasca se está "recuperando del ataque de la pandemia", ha reiterado que Osakidetza "ha funcionado". "Desde el punto de vista sanitario, hemos aguantado el golpe, con nuestros propios recursos, con el sistema público de salud que hemos construido y fortalecido durante décadas", ha manifestado.

Ahora, según ha avisado, además del reto sanitario, habrá que hacer frente a otro "reto mayúsculo, la recuperación económica, la creación de empleo y la cohesión social". En este sentido, ha marcado tres objetivos "que representan una misma prioridad: política económica, política de empleo y política social".



"UN PROGRAMA JOVEN"

Iñigo Urkullu ha dedicado gran parte de su intervención a la juventud vasca, con la que se ha comprometido a seguir implementando una política "con una perspectiva generacional". "No quiero un Programa que se limite a dedicar un apartado a la juventud, sino que quiero un programa joven", ha apuntado.

El cabeza de lista del PNV por Alava ha reiterado que su objetivo es la emancipación de los jóvenes. "Conseguir que sea viable un proyecto de vida autónomo e ilusionante para las personas jóvenes es el mejor indicador del acierto de un proyecto para el conjunto de la sociedad", ha añadido.

Además, ha destacado que "el bienestar de la sociedad vasca está ligado al bienestar de la juventud". Por eso, ha planteado cinco grandes acuerdos en empleo, innovación, clima, salud y juventud, y en todos ellos, según ha aseverado, "está inscrita la palabra 'emancipación'".

"Es necesario que las personas jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, que la juventud vasca se pueda emancipar antes, reduciendo la edad media hasta los 28 años", ha subrayado. También ha reiterado su intención de aprobar un plan de empleo juvenil que proporcione una primera experiencia laboral para 30.000 jóvenes, el apoyo al emprendimiento, la Formación Dual, el programa Universidad más Empresa, las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, el programa Gaztelagun, el apoyo a la familia y la natalidad o el impulso a la conciliación. "No son promesas electorales para las personas jóvenes, son compromisos de país, son un pacto con los jóvenes vascos, palabra del PNV", ha asegurado.



SIN EXPERIMENTOS

También Andoni Ortuzar ha pedido el apoyo de la sociedad al PNV para que gane "con claridad" las próximas elecciones porque "significa que quien gana es Euskadi". "Los retos que vamos a tener por delante no permiten experimentos. Los experimentos, con gaseosa, y no con el voto", ha señalado.

Ortuzar ha explicado que "hay mucha seguridad" en lo que propone la formación jeltzale. "A la gente de este país le gusta la seriedad, no las ocurrencias ni los experimentos. La situación no está, además, para cometer errores. Por eso, hemos hecho un esfuerzo, pero en esta ocasión de manera reforzada, para que nuestras propuestas sean claras, las que necesita Euskadi hoy", ha puntualizado.

Para el líder jeltzale, "pocas veces como ésta es tan importante un voto responsable, un voto bien pensado". Por eso, ha invitado a toda la ciudadanía a que "piense bien su voto". "Euskadi se va a enfrentar a uno de los mayores desafíos de su historia. Para salir de esta crisis, va a hacer falta mucho trabajo, mucha decisión valiente y mucha capacidad de gestión", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que, "si alguien encarna estas tres cualidades, trabajo, valentía y gestión", es Iñigo Urkullu". Asimismo, ha manifestado que, esta es una campaña, mientras el Lehendakari y el PNV "proponen", el resto "ataca" a los jeltzales.

El presidente del EBB ha recordado que ayer realizó en Azpeitia (Gipuzkoa) un llamamiento a dejar la "guerra de bandos y pasar al auzolan". "Hice un llamamiento a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales, especialmente a las abertzales, a arrimar el hombro para hacer un acuerdo de país que nos permita salir de la crisis cuanto antes. Ojalá no caiga en saco roto", ha remarcado.

En la localidad costera, Andoni Ortuzar ha destacado que la trainera refleja el espíritu que le gustaría "que se instalara en la política y en las relaciones socioeconómicas del país", para que "todos a uno" remaran "al mismo tiempo, con el mismo ritmo y la misma profundidad", con un "buen patrón que sepa marcar el rumbo, que ciña bien las ciabogas, que sepa encarar bien las olas, para aprovechar las que vengan a favor y resguardarse de las que vienen a la contra".

"Tenemos que conjuntar esa tripulación, tenemos que conseguir una boga de país, una trainera que lleve a esta sociedad a la meta, que lleve a este país a aguas en calma fuera de marejadas y galernas. Ese es nuestro deseo. Es posible, es deseable y es el mejor tributo que podemos rendir a toda la gente que lo ha pasado mal, y lo sigue pasando mal por causa de la pandemia y de la crisis", ha precisado.

No obstante, ha indicado que "hay quien en este país prefiere la sokatira", y en este deporte, según ha resaltado, "hasta el que gana, retrocede, y normalmente suele terminar con el culo en el suelo". "No tensemos, por tanto, la cuerda de nuestra sociedad. La sociedad no está para sokatiras. La sokatira para jugar entre cuadrillas sí, pero para gobernar el país, no. Para gobernar el país, yo me quedo con la trainera", ha avisado.

Por su parte, la cabeza de lista del PNV por Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha abierto el acto con una apuesta por la práctica deportiva y los beneficios que esta reporta en muy distintos ámbitos, desde la salud hasta la igualdad, pasando por el reconocimiento de Euskadi en el exterior.