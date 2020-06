Urkullu: "En Euskadi no ha habido recortes y no los va haber"

El lehendakari y candidato del PNV a la reelección en las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el PNV ofrece "más cohesión y más protección social" y ha apostado por un modelo de salida a la crisis por el coronavirus que "no incremente las desigualdades, sino que las reduzca" y "genere más y mejores oportunidades para todos".



En un acto electoral en Zumarraga, en el que también ha participado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y la candidata por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, Urkullu ha señalado recordado a las víctimas del "primer zarpazo" de la covid-19 y a sus familias. Además, ha agradecido a los profesionales de los servicios sanitarios y esenciales su trabajo y ha puesto en valor que en esta pandemia la sociedad "ha demostrado responsabilidad, compromiso y madurez" y le ha pedido "que siga manteniendo ese mismo compromiso, porque el virus sigue entre nosotros".



Urkullu ha advertido de que "se mantiene la vigilancia sanitaria", hay que "enfrentarse a una crisis económica sin precedentes" y "la tarea que queda por delante es delicada, complicada y trascendental". "Tenemos que lograr la recuperación económica y del empleo", ha apuntado, para subrayar que nos esperan "tres años muy duros por delante".



El lehendakari se ha mostrado convencido de que "lo conseguiremos con nuestro modelo y nuestros principios, primando un objetivo de orden superior: sostener y mejorar la cohesión de la sociedad vasca".



"El más elevado objetivo de la política es lograr una convivencia social equilibrada en oportunidades, derechos y deberes", ha defendido, para añadir que "Euskadi está a la cabeza de Europa en los niveles de igualdad y cohesión social", lo cual se debe "preservar y mejorar".



"La cohesión social es la garantía para que avancemos juntos sin que nadie quede en el camino", ha incidido, al tiempo que ha abogado por un modelo de salida de la crisis "que no incremente las desigualdades, sino que las reduzca" y que "genera más y mejores oportunidades para todos".





?? @urkulluLHK, #Zumarraga-n: "Kanpaina garbi eta eraikitzaile bat egin behar dugu. Proposamenak eta etorkizuneko ikuspegia duen kanpaina. Hori da gure herriaren izpiritua, zailtasunen aurrean elkarrekin aurrera egitea. Hori da gure eredua. Inor bazterrean utzi gabe. Elkarrekin". pic.twitter.com/qWTrpgwnP0 — EAJ-PNV (@eajpnv) June 30, 2020



"PROPUESTAS-MENTIRA"

Urkullu ha sostenido que el proyecto del PNV para Euskadi "está centrado en mantener la cohesión social" y ofrece "más cohesión social" y "más protección social". "Las políticas sociales son nuestro punto de partida y nuestro norte", ha aseverado. "Salud, Educación, Protección social, representan más del 70% de nuestro gasto público", ha subrayado.En este sentido, ha señalado que en cada presupuesto, de los siete aprobados por el PNV,. "Aquí no ha habido recortes, ha habido inversión y gasto público responsable, y no los va haber", ha reiterado.Además, ha asegurado que la "ambición" del PNV es "mejorar y seguir trabajando duro". "No conocemos otra receta", ha añadido. Urkullu ha señalado que tienen preparado ya el plan 'Guztiok bat' con "todas las instituciones vascas trabajando unidas para recuperar la actividad económica y el empleo".Urkullu ha fijado como objetivosalcanzar la renta por habitante entre los primeros países europeos, así como "situar a Euskadi en el Top 10 Mundial del Indice de Desarrollo Humano; entre los cinco países europeos con menor desigualdad social; entre los seis países europeos con el mejor índice de igualdad de género y lograr tasas de pobreza inferiores al 8%". "El futuro es más cohesión social, este el proyecto del PNV y el significado del voto al PNV", ha añadido.Ortuzar ha incidido en que el PNV debe lograr en estos comicios un resultado que posibilite "la. De este modo, ha defendido que el voto a la formación jeltzale es "pensar en Euskadi, es querer lo mejor para Euskadi". "Fuera del PNV hay un desierto de ideas y de proyectos serios", ha criticado.El dirigente jeltzale ha señalado que "hay tres opciones que, todos los días, el único mensaje que han sabido o podido lanzar es un ataque al PNV" o a "lanzar propuestas-mentira", pero "no se puede engañar a la gente", pero "ni una sola propuesta realizable".A su juicio,. "Que sigan con esa actitud, pero no nos van a mover", ha asegurado. "Mientras unos hablan de entelequias de ejes de izquierdas y agitan eslóganes tremendistas como 'capital o vida' y otros quieren aprovechar la crisis para bajar los impuestos eso sí de los que más pagan, nosotros estamos con el buzo puesto", ha afirmado."Somos abertzales de buzo puesto, que sudamos la camiseta, que pensamos en los demás y que queremos trabajo para todos", ha subrayado. Por eso es importante pedir el voto para el PNV, "ni uno puede quedarse en casa".Tejeria ha asegurado que el PNV quiere "liderar la reactivación económica, la creación de empleo y el reforzamiento del sistema vasco de protección social; el asentamiento de una cultura de paz, de convivencia y de defensa de los derechos humanos; y la actualización de la voluntad política de nuestro pueblo con un nuevo estatus político".