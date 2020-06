Iturgaiz culpa a Urkullu de llamar a la ocupación ilegal

Uno de los rostros más reconocibles del PP, el alcalde de Badalona Xavier García Albiol, azote de la inmigración ilegal y la delincuencia, acudió ayer a Bilbao para apoyar la candidatura a lehendakari de Carlos Iturgaiz por la coalición PP+C's. Ambos abordaron el problema de la ocupación ilegal de viviendas, que ha vivido casos recientes en Bilbao, Portugalete o Santurtzi, tal y como recordó Iturgaiz, natural de la localidad marinera. Así, propuso aprobar en Euskadi una ley que permita el desalojo de okupas en menos de 24 horas.

Calificó de "tragedia" la situación de los dueños de los pisos que no pueden entrar en sus casas y aseguró que "no hay que tolerar la ocupación" de viviendas como si fuera "una plaga bíblica". Para Iturgaiz, el PNV ha convertido Euskadi "en El Dorado de los okupas porque su permisividad supone un efecto llamada". "En el PP+C's estamos por acabar con el efecto llamada porque es intolerable", señaló, y reprochó a los jeltzales que "toleran el asalto a la propiedad privada" dando a quien lo perpetra "patente de corso". "Colocan como víctimas a los okupas, al no hacer nada por las verdaderas víctimas", censuró.

"¿Dónde está la buena gestión del PNV en este caso?", se preguntó, y llamó a "frenar entre todos esta ola de ocupación". Para ello, propuso aprobar una ley que permita el desalojo de quienes hayan ocupado un inmueble "en menos de 24 horas" y que implique asimismo una pena de cárcel de entre 1 y 3 años.

Por su parte, García Albiol defendió el "proyecto" que ofrece Carlos Iturgaiz para Euskadi. Aseguró que en la CAV hay "miles de personas que se sienten profundamente vascos y quieren a su tierra", pero que saben que eso "no significa tener renunciar a su país que es España", y coincidió en alertar del problema que representa en muchas ciudades como Badalona o Bilbao la ocupación ilegal y el hecho de que se confunda "quién es la víctima".

