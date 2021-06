Leónides Gutiérrez Pozo: "Las grandes infraestructuras de obra civil parecen no ser una demanda inminente de la sociedad"

La construcción se enfrenta a un panorama incierto, que si no se corrige con líneas claras, comunes y coincidentes, puede llegar a desequilibrar no sólo la economía del sector, sino la del país y de la propia Unión Europa, con cambios impensables hace solamente una década.

¿Qué indicadores le lleva a pensar así?

- El primer factor es la deuda pública creciente en porcentajes alarmantes, el segundo es el origen de los fondos para hacer frente a la misma (impuestos y tasas), y el tercero, el cambio de paradigma derivado de la aplicación de los parámetros de la economía circular a todos los sectores y especialidades de la construcción, la incorporación del vehículo eléctrico a las carreteras, el edificio sostenible y el efecto del costo de la electricidad, con el añadido de los gastos de los valores de emisión de CO2, que desequilibran la fórmula del cálculo del precio que se traslada al consumidor.

Los indicativos no son iguales para todas las áreas. El de obra civil está más retraído, según los informes. ¿A qué cree que se debe?

- Posiblemente una de las causas está en el origen cíclico de estas contracciones. No olvidemos la caída total de la edificación, que obligó a la restructuración bancaria y el colapso del sistema. En aquel caso fue un sobreendeudamiento con un mercado incapaz de poder generar la demanda suficiente, por la cantidad de hipotecas fallidas en manos del sistema financiero

Volviendo a las causas. ¿No hay dinero disponible para invertir en infraestructuras de obra civil?

- Siempre es el dinero disponible el que origina las contracciones y, en la actualidad, con 1,35 billones de deuda del sector público, hace que las administraciones ralenticen los fondos disponibles y aprobados en los presupuestos, lo que conlleva una minoración, tanto de obra civil, como de los estudios y proyectos de las mismas. Lo vemos claramente en la CAPV, en el caso del AVE y la Y vasca. El AVE a Sevilla se inauguró el año 1992. Han pasado 29 años y no hemos llegado sino a Burgos, y aún no está en servicio. Las grandes infraestructuras de obra civil parecen no ser una demanda inminente de la sociedad. Actualmente, la sociedad parece apostar mas por el software intangible en lugar del hardware tangible.

¿Dónde puede estar la solución?

- Cualquier solución pasa por la combinación de inversores comprometidos, recursos suficientes, retornos ciertos y colaboración público privada de empresas y administraciones, que permitan la creación de valor perceptible, para las personas y la sociedad, tanto en lo ambiental como en lo social.

Usted sabe bien de lo que habla, al ser Cycasa un referente en obra civil. Pero la empresa abarca otros muchos ámbitos. ¿Cuáles son?

- Cycasa surge hace 40 años con la finalidad de explotar una cantera en la provincia de Ávila. Actualmente, los ámbitos que abarca son la extracción y explotación de áridos, su fabricación y comercialización, especialmente de Balasto ferroviario, como de hormigones, de mezclas bituminosas, y capas granulares; las obras y los servicios de mantenimiento ferroviarios, con equipos de desguarnecido, bateo y alienación, para los anchos ibéricos, métrico y alta velocidad; las obras civiles, edificación e industriales, así como plantas asfálticas ligadas a nuestra explotación de áridos; y, los servicios de mantenimiento de red viaria y de parques y jardines, (ejemplo de ello es el mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Bilbao).

El sector de la construcción está haciendo frente a cambios de normativa en materia medioambiental. ¿Cómo se está adaptando Cycasa a dichas modificaciones?

- Cycasa tiene el firme compromiso de adaptarse desde el minuto uno a todos los cambios de normativa en materia medioambiental presentes y futuros. Creemos firmemente que el futuro del sector de la construcción está en saber adaptarnos a estos cambios que redundaran en un beneficio para el conjunto de la sociedad. A fin de cuentas, creemos que es un esfuerzo asumible y necesario.

¿Es un compromiso de la empresa el cuidado del medioambiente en la ejecución de sus proyectos?

-El cuidado medioambiental en la ejecución de todos los proyectos tanto propios como para terceros es un compromiso en el cual Cycasa está firmemente comprometida. Nuestro objetivo es ser una empresa de referencia que perdure en el tiempo y entendemos y tenemos asumido que los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica son esenciales para mirar al futuro con optimismo.