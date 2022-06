La pena a la que te enfrentas si te quedas un paquete que llega por error a tu casa

En estos tiempos en los que el comercio electrónico está cada vez más extendido seguro que más de una vez ha llegado a tu domicilio un paquete o un envío de por error de cualquiera de las plataformas de distribución más habituales o de grandes firmas que entre sus ofertas está la del envío a domicilio.

Lo más habitual es que los paquetes lleguen a su destinatario cada vez de forma más rápida y sin grandes problemas, pero en ocasiones se producen errores o incidencias que acaban provocando estos malentendidos.

En estas situaciones algunas personas tienen la tentación de quedarse con el pedido, en lugar de contactar con la plataforma o empresa de origen, la empresa de reparto o su legítimo dueño para subsanar la confusión.

En la gran mayoría de los casos los involuntarios destinatarios subsanan el error, pero debes de saber que si te quedas con un paquete que te ha llegado por error a casa estás cometiendo una ilegalidad que puede acarrearte graves consecuencias.

Quedarte con un envío que no te pertenece supone la comisión de un delito de de apropiación indebida, que está tipificado en el Código Penal español con penas de hasta dos años de cárcel, aunque lo habitual es que te enfrentes a una pena de entre 3 y 6 meses de cárcel. También puedes afrontar una multa, que dependerá del valor del producto apropiado, señala Business Insider.

Sin embargo, si el envío es un producto considerado como bien artístico, cultural o científico la pena puede alcanzar los dos años de prisión.

Ante cualquier tentación ten presente que es muy fácil que te pillen si te has apropiado de un paquete, ya que lo normal es que el legítimo destinatario reclame que su envío no ha llegado y se inicie una investigación. Las empresa distribuidoras tienen actualmente todos los envíos registrados paso a paso de forma informática y enseguida sabrá quién se ha quedado su paquete, ya que basta con comprobar en qué dirección se ha entregado el producto.

Llegados a este punto, si el dueño decide denunciarte tienes todas las de perder y sufrir las consecuencias de mala actuación.

Entrega de un paquete por parte de un mensajero

Cómo devolver un pedido que no es tuyo



La mejor manera de reaccionar ante una caso similar es advertir al remitente original, aunque se trate de un vecino con el que no mantienes una cordial relación, que has recibido un paquete suyo por error que era para él y entregárselo.

Eso en el caso de que se trate de un vecino. Si no fuera el caso, en los datos del envío aparecerá la información del legítimo dueño, con el que puedes contactar para solucionar el malentendido.

En cualquier caso, la opción más cómoda y segura para ti es contactar con la plataforma en la que ha comprado el producto o con la empresa de mensajería que lo ha entregado para que ellos se encarguen de solucionar el problema y que llegue correctamente a su dueño.

También puede ocurrir que al recibirlo no te des cuenta de que no es para ti y lo abras sin malas intenciones sin mirar el nombre destinatario. En ese caso, si ya has abierto el paquete, procura no tocar nada. Puedes hacer una foto para demostrar que, aunque lo abriste por error, todo está tal cual fue enviado y, a continuación, ponte en contacto con la empresa de mensajería y el remitente.