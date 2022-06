¿Qué debes hacer si pierdes o te roban tu tarjeta de crédito?

Las tarjetas de crédito se han convertido en un elemento indispensable en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, el dinero en metálico cada vez se usa menos por lo que no disponer de esta pequeña herramienta de plástico para muchos supone una preocupación muy grande. Si desafortunadamente has sido víctima recientemente de un robo de tu tarjeta de crédito o, por despiste, la has perdido, es bueno tener en cuenta cómo debes actuar ante esta situación.

Para ello, debes seguir en orden los siguientes pasos:

Usuario pagando con tarjeta de crédito.

Anula la tarjeta. Para hacerlo deberás llamar a tu banco para que puedan cancelarla con la mayor rapidez y asimismo puedas solicitar una nueva. Tu entidad bancaria deberá disponer de un servicio 24 horas para atender este tipo de sucesos o cualquier otro canal a distancia.

Denuncia en una comisaría. Si te han sustraído la tarjeta deberás ponerte en contacto con las autoridades. De esta manera, te darán un justificante que te será útil ante cualquier reclamación a tu banco.

Comprueba los extractos bancarios. Es importante comprobar si se ha hecho un uso fraudulento de tu tarjeta,para ello, debes revisar los movimientos de tu cuenta porque dependiendo el uso que se haya hecho con ella, se actuará de una manera u otra.

Ten los datos anotados. Más vale prevenir que curar. Es muy recomendable tener los datos fácilmente disponibles y apuntarlos en alguna libreta por si ocurren incidentes de este tipo para facilitar los trámites con la sucursal bancaria.

Actúa con rapidez. Actuar con rapidez es esencial, ya que los bancos tendrán 15 días para contestar a una reclamación relacionada con la pérdida o sustracción de la tarjeta.

Comprueba si tu tarjeta tiene seguro. Las tarjetas suelen tener un seguro que ofrece la entidad bancaria. Conocer nuestra cobertura de seguro es importante para saber como actuar a la hora de reclamar indemnizaciones.



Cómo prevenir el fraude

No compartas datos personales. Aunque es un consejo evidente, debemos de tener cuidado especial con la información que publicamos en las redes sociales. Una simple foto en Instaram donde se aprecien un poco los números de nuestra tarjeta es suficiente para que los ciberdelincuentes puedan hacerse con los datos necesarios para timarte.

Usa las nuevas herramientas digitales. Hoy en día, podemos tener nuestra propia tarjeta virtual a través de nuestro teléfono móvil. La mayoría de las entidades bancarias ya disponen de este servicio por lo que si estás interesado deberás ponerte en contacto con tu banco para activarlo y poder usarlo cuanto antes.

En resumen, si has sido víctima de robo o has perdido la tarjeta, lo primordial es actuar con rapidez, denunciarlo ante las autoridades y ponerse en contacto con tu entidad bancaria lo antes posible para evitar males mayores.