¡Ojo con las transferencias por Bizum!

El Banco de España ha publicado una alerta dirigida a los usuarios de Bizum. Pagar una cena, la participación en un regalo, devolver a un amigo el dinero que nos ha prestado... Las transferencias realizadas por esta vía son cada vez más habituales y las hacemos desde nuestros dispositivos (ordenador, tablet, teléfono móvil€) bien en un sitio web o en la app de la entidad bancaria.

Muchas veces es complicado tener en efectivo el dinero justo para realizar un pago y, en ocasiones, en los pagos en grupo (por ejemplo, una cena de amigos), conseguir cambios para hacer las devoluciones a todos es una auténtica locura.

Bizum se presenta como una buena solución en estos casos, pero hay que tener mucho cuidado ya que no todo son ventajas. Si hacemos este tipo de operaciones de forma precipitada, corremos el riesgo de cometer algún error y que el dinero no termine en las manos deseadas.

Vivimos muy deprisa y, en este sentido, la entidad emisora alerta de un error que precisamente, producto de la precipitación, nos puede salir muy caro.

Al hacer una transferencia por Bizum, podemos, bien poner el número de móvil de la persona a la que queremos enviarle el dinero y esta recibirá una notificación por parte del banco para aceptar la cantidad recibida o, también, podemos escribir el número de cuenta del benefactor para que reciba nuestro dinero.

Precisamente, ante los numerosos errores que se producen al hacer este tipo de transferencias de forma precipitada, el Banco de España advierte que es recomendable dedicarles todo el tiempo y la atención que haga falta, y comprobar que, efectivamente, se está enviando el dinero al número de cuenta o al teléfono móvil deseado.

Una vez realizada la transferencia ya no hay marcha atrás. Si hacemos la operación de forma precipitada y nos equivocamos y la enviamos a la persona que no debemos puede que después tengamos algún problema y no podamos recuperar el dinero.

Un hombre maneja un teléfono móvil. Pixabay



Para tratar de evitar estos errores, el Banco de España nos aconseja que hagamos las operaciones con los cinco sentidos y, además, nos advierte de que acumular muchos contactos puede hacer que seleccionemos con facilidad un número de cuenta o de móvil distinto al que queremos. Esto puede hacer que, cuando nos demos cuenta del fallo que hemos cometido, sea ya demasiado tarde.

La entidad emisora recomienda borrar aquellos contactos con los que realicemos operaciones puntuales. En el caso de las cuentas de amigos, familiares o empresas con las que operamos habitualmente, sí nos puede resultar de ayuda mantenerlos.



¿Cómo debemos actuar si nos equivocamos de destinatario?

Si nos equivocamos de destinatario al enviar el dinero, lo más sencillo es ponernos en contacto con la persona a la que le hemos realizado la transferencia y pedirle que nos la devuelva explicándole el error. En el caso de que se niegue a entregarlo, siempre tenemos la opción de recurrir a un procedimiento judicial para recuperarlo. No obstante, la principal recomendación del Banco de España es corroborar varias veces que estamos enviando el dinero a la cuenta que realmente queremos.