Cómo mantener una cuenta corriente sin comisiones

Las comisiones traen por la calle de la amargura a muchos clientes de las entidades bancarias, especialmente este año en el que las cifras se han disparado. Los clientes menos vinculados pagan ahora hasta 240 euros al año por mantener una cuenta corriente. Esta comprobado que pagar menos comisiones es uno de los principales motivos para cambiar de banco, según un estudio realizado por el comparador de productos financieros HelpMyCash.com en 2020.

Pero existen casos en los que no hace falta cambiar de entidad para olvidarse de las comisiones. "En general son cuentas digitales, pensadas para que el cliente realice las operaciones básicas (transferencias, reintegros de efectivo, pago de recibos e impuestos, consultas de movimientos, etc.) a través de los cajeros o la banca online", explican los expertos del comparador.



Estos son los pasos para dejar de pagar comisiones

Negociar con el banco. Los clientes que hayan recibido una comunicación de su banco informándoles de que el precio de sus cuentas iban a aumentar o de que los requisitos para no pagarlas se iban a endurecer pueden intentar llegar a un acuerdo. También es recomendable valorar cuáles son los nuevos requisitos. "Aquellos que ya estén muy vinculados con su banco, por ejemplo si tienen su nómina y sus recibos domiciliados, si usan regularmente una tarjeta para comprar o si disponen de otros productos como una hipoteca, un préstamo o un fondo de inversión, probablemente ya cumplan los requisitos del banco para operar gratis", afirman desde HelpMyCash.com.

Cambiar de cuenta dentro de la propia entidad. Aquí el principal escollo es que algunas de las cuentas sin comisiones que ofrecen los bancos están reservadas únicamente para nuevos clientes, por lo que los que ya forman parte del banco no siempre pueden hacer el cambio.

Un ejemplo: lo os clientes de CaixaBank que no cumplan las condiciones del programa Día a Día y, por tanto, tengan que pagar comisiones por sus cuentas corrientes, pueden abrir una cuenta corriente en Imagin, la marca online del banco. Imagin solo permite operar a través del móvil (no dispone de plataforma web) y ofrece menos servicios que CaixaBank, pero sus titulares seguirán pudiendo sacar dinero gratis en todos los cajeros del banco de origen catalán y no tendrán que cumplir ningún requisito de vinculación para no pagar comisiones.

En caso de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones, también se puede iniciar una reclamación. Recientemente el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas reconocieron el derecho de los consumidores a mantener las condiciones de las cuentas contratadas bajo los eslóganes "cero comisiones" o "sin gastos". Este es el criterio que seguirán, a partir de ahora, las autoridades de Consumo a las que pueden reclamar los consumidores.

Cambiar de banco. La última alternativa para esquivar las comisiones. Muchas entidades comercializan cuentas sin comisiones. Para contratarlas no es necesario domiciliar ni la nómina ni los recibos y se puede realizar toda la operativa básica con ellas, desde domiciliar ingresos o pagos, hasta sacar dinero en cajeros, pagar con tarjeta, abonar impuestos o enviar dinero por Bizum.