Tapia considera "alarmante" el reducido número de directivas

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, consideró ayer martes "alarmante" el reducido número de mujeres que dirigen empresas en Euskadi, donde solo el 9% de los CEO o directores generales son mujeres y aún es mucho menor el porcentaje de mujeres que presiden un consejo de administración. Tapia intervino ayer martes en una jornada de la asociación de mujeres directivas PWN sobre Mujeres en la Industria, que se celebra dentro de la Bienal de Máquina Herramienta (BIEMH). La consejera sostuvo que en un contexto en el que "escasea el talento", Euskadi "no se puede permitir el lujo" de que a la mitad de la población "no le interese" el sector industrial. "Hay que abordar desde la educación la participación de la mujer en la industria, que es la columna de vertebral de este país y que ya no es una industria antigua, sucia y de buzo azul", señaló.

Tapia afirmó que intentar fomentar las vocaciones industriales y tecnológicas entre las chicas cuando van a entrar en la universidad es un error porque "ya es tarde, hay que empezar mucho antes, en Primaria con extraescolares después del comedor como robótica o automoción para niñas". Además de visibilizar el desequilibrio entre géneros en las empresas, Tapia instó a todas las mujeres a ejercer de líderes en su entorno laboral y personal, porque solo con el impulso que se pueda dar desde la política con leyes de igualdad "no es suficiente".

"Debe ser un compromiso diario de ser ejemplo. Las mujeres también son competitivas como los hombres, no es malo y hay que transmitírselo. Las mujeres nos lo tenemos que creer y estar ahí", añadió la consejera. El centro tecnológico vasco Tecnalia ha aumentado en los últimos años sus ventas a empresas industriales en más de un 15 por ciento, hasta conseguir una facturación anual por esta actividad de unos 140 millones de euros.

La segunda jornada de la feria contó con el protagonismo del centro tecnológico Tecnalia, que cuenta con un expositor propio de 300 metros cuadrados y que además acude al evento de forma indirecta a través de los productos que ha desarrollado para sus clientes, presentes en otros 62 estands de empresas. El director de Industria de Tecnalia, Agustín Sánchez, explicó en una rueda de prensa que el 75% de sus clientes industriales son pymes, mientas que el director de Estrategia y Tecnología, Agustín J. Saenz, sostuvo que la industria del futuro debe combinar lo físico y lo digital. "La explotación del dato será el elemento fundamental", auguró.

El estand de Tecnalia muestra 20 proyectos desarrollados en los últimos años, como una zona de producción "fluida" donde cooperan robots y plataformas móviles, un centro de mando digital con un control total de toda la empresa, tecnologías de impresión 3D o sistemas de teleasistencia remota. El elemento más llamativo que presenta Tecnalia es un robot cuadrípedo con forma de perro llamado SPOT, que es la adaptación industrial de un tipo de robot que se desarrolló hace años con fines militares.

Este robot está diseñado para actuar en entornos de difícil movilidad -donde no se pueden desplazar máquinas con ruedas- como plataformas marinas, obras o explotaciones agrarias, y las funciones a realizar dependen del software que se le añada, desde controlar fugas de gases a testar el grado de maduración de una fruta o realizar inspecciones de seguridad.

El precio parte de cerca de unos 100.000 euros por un robot "pelado", sin software añadido, y puede llegar a ser de "millones" en función de las capacidades que se la agreguen en programación o interacción con otras máquinas y humanos.

En el estand también se muestra el aprovechamiento de las tecnologías de electrónica impresa, con soluciones patentadas por Tecnalia para evolucionar los desarrollos industriales hacia una fabricación de productos smart y de alto valor añadido. Así como un "centro de mando digital" que centraliza las aplicaciones que controlan todas las facetas de la empresa. De esta manera la inteligencia del dato se pone al servicio de las personas para ayudarles en su trabajo, "con una visión de 360° que elimina las barreras y facilita un control en todo momento y desde cualquier lugar, de manera natural y explicativa sin requerir conocimientos expertos en analítica avanzada".

tecnalía en cifras

140

millones de euros. El centro tecnológico vasco Tecnalia ha aumentado en los últimos años sus ventas a empresas industriales en más de un 15%, hasta conseguir una facturación anual por esta actividad de unos 140 millones de euros. El 75% de sus clientes industriales son pymes.

una feria de récord

1.500

empresas presentes. La celebración de la BIEMH, que reúne a 1.446 firmas de 28 países y expone 3.400 máquinas, productos y servicios vuelve a poner a Euskadi en el escaparate mundial del sector en un momento complejo, marcado por la superación de la pandemia, las tensiones inflacionistas y la invasión de Ucrania.

"Las mujeres también son competitivas como los ?hombres, nos lo tenemos que creer y estar ahí"

"Escasea el talento y la mitad de la población vasca no puede estar fuera" del sector

arantxa tapia

Consejera de Desarrollo Económico