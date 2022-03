La fruta y la verdura empezarán hoy lunes a escasear

Gorka Moreno, presidente de la asociación de mayoristas de fruta y verdura de Mercabilbao, confirmó ayer domingo que este fin de semana no ha podido llegar género al gran centro de distribución de alimentos perecederos de Euskadi por lo que, a partir de hoy lunes, "ciertos productos comenzarán a escasear". La situación es similar en Araba y Gipuzkoa.

Moreno señaló, en declaraciones a Efe, que "el viernes no pudimos hacer los pedidos para este domingo por los problemas que hay en origen, por lo que la situación en Mercabilbao no ha variado, no recibiremos nada hoy y seguiremos tirando esta semana de lo que tenemos almacenado". "Además, no tiene pinta de que a corto plazo vaya a cambiar la situación por lo que ya vemos que la semana próxima va a ser dura y complicada", agregó y precisó que "a partir del lunes, ciertos productos con origen en Almería o en el Levante, como cítricos y hortalizas, comenzaran a escasear".

Entre los productos que van a empezar a faltar en las fruterías vizcaínas son, sobre todo, el tomate, el pimiento, el calabacín y la berenjena con origen en Almería, por un lado, y las naranjas, mandarinas y limones procedentes de Levante, por otro.

No obstante, agregó que los mayoristas de Mercabilbao siguen teniendo provisiones en sus almacenes "como para hacer frente a las ventas, no al 100 por cien como querríamos, pero para salvar la situación, si hay". Entre el género que tienen todavía almacenado figuran manzanas, peras y plátanos ya que "son productos que aguanta mejor".

La representante de los mayoristas de pescado en el centro de distribución de alimentos perecederos de Bilbao, Alma Crespo, por su parte, aseguró que la semana próxima va a haber género en las pescaderías de Bizkaia porque se espera que hoy entre algo de mercancía procedente de Marruecos. Señaló que este fin de semana tampoco ha habido problema de abastecimiento de pescado porque "este sábado ha entrado género procedente de Francia".

"Lo que sí va a seguir faltando es el pescado que se coge en las costas del Cantábrico como la anchoa, el chicharro, el chicharrito, etc", añadió, porque las flotas vascas y cantábricas siguen sin hacerse a la mar en su gran parte.