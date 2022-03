Shell no comprará más petróleo y gas ruso

La petrolera anglo-holandesa Shell ha anunciado este martes que no volverá a comprar petróleo ruso, así como que retirará su participación de todos los hidrocarburos de este país, después de las críticas recibidas tras la adquisición la semana pasada de un cargamento de crudo ruso para su refino.



"Shell anuncia su intención de retirarse de su implicación en todos los hidrocarburos rusos, incluidos el crudo, los productos derivados del petróleo, el gas y el gas natural licuado, de manera gradual, alineado con las pautas del Gobierno (británico)", señaló la empresa.



La compañía Shell anunció la decisión este martes en un comunicado en el que también presentó sus "disculpas" por haber adquirido hidrocarburos rusos tras la invasión de Ucrania.





Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new government guidance.



As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia.