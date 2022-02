¿Cuáles son las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania?

La decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania ha desatado una nueva ola de sanciones, que se unen a las ya anunciadas por la comunidad internacional, cuando el presidente ruso reconoció la independencia de los territorios controlados por los rebeldes en el Donbás.



The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.



First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp