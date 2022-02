Desvinculan a Francisco González de Villarejo

El exdirector de los servicios jurídicos de BBVA Eduardo Arbizu aseguró ayer lunes que jamás tuvo relación alguna con las empresas del excomisario Villarejo, recordó que fue él el que inició una investigación interna en el banco y refutó al exdirectivo que señaló al entonces presidente, Francisco González.

Arbizu declaró ayer lunes a petición propia como investigado en la Audiencia Nacional después de acogerse a su derecho a no declarar en 2019, cuando la investigación sobre la relación del banco con BBVA estaba aún bajo secreto de sumario. Según fuentes jurídicas, explicó que no tuvo ninguna intervención en la contratación de Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, al que no conoce ni ha conocido personalmente.