La ACB activa un ERTE ante las dudas sobre la reapertura

La dirección de la Acería Compacta de Bizkaia (ACB), del grupo ArcelorMittal, ha abierto un periodo de consultas con el comité para aprobar un ERTE específico para la fábrica de Sestao. Finalizado en diciembre el ERTE que se mantenía abierto para todo el grupo en el Estado español, Arcelor quiere tener luz verde para poder aplicar medidas de regulación en Sestao ante la incertidumbre que persiste por la carestía de la electricidad y la debilidad del mercado de automoción.

Hay que tener en cuenta que la ACB enfoca gran parte de su producto de alta resistencia a la automoción, que vive una situación de parón por la falta de microchips. El plan inicial de la multinacional era retomar la producción tras las navidades a medidados de enero, aunque luego se retrasó al inicio de febrero, y fuentes de la compañía señalan a este periódico que la decisión a día de hoy sigue en el aire.

Siguen preocupando los costes eléctricos, pero es que además los problemas que atraviesa la automoción siembran todavía más dudas. Si el mercado invitase a ello no habría duda y se retomaría la producción ya mismo, señalan estas fuentes, pero ese no es el caso. No sería descabellado que la ACB tuviera que retrasar la reapertura unas semanas más allá de lo previsto, motivo por el que se ha trasladado al comité la necesidad de acordar un ERTE que permita acomodar la situación laboral a los planes productivos. Sería una especie de ERTE preventivo al que poder recurrir en caso de que sea necesario.

Los altos costes eléctricos ya forzaron a adelantar la parada de Navidad en diciembre y a retrasar a comienzos de febrero el inicio del nuevo curso. En este tiempo la fábrica ha procedido a realizar labores de reforma y mantenimiento para remodelar la segunda línea de colada continua, de manera que pueda incrementarse la producción a lo largo del año.

Arcelor mantiene pese a la incertidumbre actual su intención de incrementar progresivamente el volumen de toneladas en Sestao para alcanzar el pleno rendimiento de la fábrica en 2023, con 1,6 millones de toneladas, tal y como se anunció el pasado verano.