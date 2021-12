Borja Zárraga: "Nuestro equipo de ingeniería e I+D nos permite ser la fundición eólica de referencia en Europa"

Uno de los aspectos en materia innovadora en los que más destaca Haizea Wind Group está relacionado con su esfuerzo en el proceso de fabricación de sus productos.

Pero no es el único, porque la innovación está en el ADN de Haizea Wind Group, ¿verdad?

Totalmente. Contamos con unas instalaciones modernas, diseñadas para optimizar la producción de nuestras torres y cimentaciones. Desde el principio se planteó como una fábrica con gran proyección a futuro, puesto que nuestras capacidades se desarrollaron para cubrir las dimensiones actuales y futuras de los componentes eólicos. Y seguimos innovando, ya que nos encontramos en un sector que está creciendo a gran velocidad y tenemos la necesidad de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, lo que supone estar en una búsqueda continua de soluciones. Haizea Grupo WEC, una de las empresas del grupo, cuenta con un centro dedicado al I+D+i, dedicado a la investigación en materiales y a la mejora de los procesos de producción de sus productos. Estamos orgullosos de nuestro equipo de ingeniería e I+D, porque nos permite ser la fundición eólica de referencia en Europa.

Ejemplos de proyectos innovadores y desafiantes tendrán miles.

Hace un par de meses, suministramos la torre para el prototipo del aerogenerador SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, el aerogenerador más alto jamás instalado. Se trata de un proyecto bastante innovador debido a varias peculiaridades del producto. Por una parte, se trataba de la primera vez que producíamos un tramo que era cilíndrico y cónico al mismo tiempo. Además, una de las principales características de esta torre es que algunos de los tramos no tenían brida. Estamos también muy orgullosos de ser los adjudicatarios del proyecto Dogger Bank, para General Electric Renewable Energy. Se trata del mayor parque eólico marino del mundo, con una potencia total de 3.600 MW, equivalente a la mitad de la potencia nuclear instalada en España.

Diferentes líneas de trabajo, pero en todas ofrecen soluciones vanguardistas. ¿Gran parte del éxito está en las personas y equipos de trabajo?

Sin ninguna duda, el aspecto humano es esencial para sacar adelante Haizea Wind Group. Sin un equipo comprometido con el proyecto y decidido a dar lo mejor de sí día a día, sería imposible hacer lo que estamos haciendo.

¿Haizea Wind Group tiene mucho que ofrecer a los avances innovadores del futuro?

Partimos de la base de que formamos parte del sector eólico, que como el resto de energías renovables, está en plena expansión. Este tipo de energías son fundamentales para el futuro del planeta, y se están realizando grandes avances. Es la apuesta de muchas empresas y gobiernos, cuya inversión está siendo importante, lo que favorece la innovación en estas tecnologías. Dentro de nuestro ámbito, que es la fabricación de grandes componentes, consideramos que somos un importante eslabón de toda la cadena de diseño y fabricación de soluciones eólicas, e intentamos aportar mejoras en las máquinas, en los propios productos, en los métodos de fabricación, en el desarrollo de soluciones a los enormes tamaños que tienen las actuales instalaciones€ al fin y al cabo, tratando de aportar nuestras capacidades para hacer que los proyectos eólicos sean más competitivos, más fiables y que la energía eólica sea parte del futuro de nuestra sociedad.

¿Considera que la innovación es la clave del desarrollo hoy en día?

Es uno de los motores del desarrollo. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, que lanza nuevos productos a diario, en el que compartir información y conocimiento es más fácil que nunca€ y en el que ya no competimos contra el vecino, sino que competimos contra cualquier empresa del mundo. De esta manera, si no queremos competir solo por precio, la innovación es la clave de la sostenibilidad y del crecimiento de cualquier empresa. La innovación es esencial para promover el desarrollo social o tecnológico, así como una fuerza clave en el crecimiento económico. Países como Corea del Sur, Japón, Finlandia, Dinamarca€ encabezan los rankings en cuanto a % del PIB invertido en I+D, y son, sin duda, países con un gran desarrollo socioeconómico, que debemos tratar de imitar.

Vodafone Deia Innovation Sariak les reconoce su labor en materia innovadora. ¿Considera que es justo dicho reconocimiento?

Estamos muy emocionados y agradecidos por este reconocimiento. Como comentaba anteriormente, podría parecer que, al dedicarnos a la producción industrial y a la fundición, nuestra actividad no es especialmente puntera. Sin embargo, trabajamos continuamente para mejorar nuestros productos y su proceso de producción, y colaboramos con clientes, suministradores, centros de investigación, etc. para desarrollar soluciones innovadoras. Me gustaría pensar que este premio es un reconocimiento para nosotros, y para todas esas empresas que colaboran con Haizea Wind Group.

¿Es importante que se visibilice o se reconozca a las empresas que impulsan y apuestan en su día a día por la innovación?

Por supuesto. Como comentas, nos aporta visibilidad, nos ayuda a darnos a conocer entre los ciudadanos y empresas del entorno, y eso siempre es positivo. También nos hace sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, y nos motiva a seguir esforzándonos. Además, este tipo de iniciativas no son solo un reconocimiento a las empresas a nivel individual, sino que también es un reconocimiento al tejido industrial de Euskadi en general. Es innegable la existencia de sinergias y relaciones entre nosotros, que en muchas ocasiones nos permiten compartir conocimientos y seguir innovando.

A su juicio, ¿Euskadi es un ejemplo a seguir en materia innovadora?

Somos una de las Comunidades Autónomas que más invierte en I+D+i y en la que las instituciones más facilidades dan a que las empresas y los agentes de conocimiento puedan colaborar. Contamos con empresas, universidades y centros de investigación muy destacados, tanto en investigación básica como sobre todo en investigación aplicada en diferentes sectores: energía, naval, nuevos materiales, máquina herramienta, automoción, medicina€ incluso gastronomía, como el Basque Culinary Center. De verdad, creo que debemos estar orgullosos de ese tejido industrial y de innovación. De hecho, hasta la misma Comisión Europea nos ha reconocido como territorio fuertemente innovador, al tener un grado de innovación superior al del resto del Estado, e incluso encontrarnos por encima de la media de la UE, todo esto de acuerdo al RIS (Regional Innovation Scoreboard).