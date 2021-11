El gigante del 'gaming' Sandbox compra las 'start up' vascas Edujoy y Tellmenow

El gigante británico de los juegos digitales o gaming Sandbox, especializado en soluciones de educación y juegos que tienen una media mensual de 50 millones de usuarios, ha adquirido las empresas bilbainas de juegos Edujoy y Tellmenow, la primera especializada en juegos infantiles para el móvil y la segunda, en juegos de estimulación para adultos. El grupo británico, uno de los principales actores internacionales en el sector, con un conjunto de trece marcas, entra con Edujoy y Tellmenow en el mercado estatal y, de hecho, ambas start up vascas se perfilan como la vía por la que la firma Sandbox pretende ampliar su penetración en los mercados de habla hispana.

Edujoy y Tellmewow se englobarán en una de las tres áreas de negocio de la firma británica, la unidad de negocio vertical Sandbox Gaming (juegos). y complementarán la cartera existente de Sandobox&Co en el área de juegos de aprendizaje, que incluye entre otros, los juegos Poptropica, CoolMath Games y Code Kingdoms, muy populares entre niños y adolescentes.

Mantienen dirección

Las dos compañías seguirán estando dirigidas por Isabel Liébana y Urtzi Jaureguibeitia (cofundadores de Tellmewow) reportando a Abhi Arya, presidente de Sandbox Gaming, y por Alberto Iglesias, fundador de Edujoy en 2011 y cofundador también de Tellmenow en 2018, quien igualmente se mantendrá en la estructura y ligado al proyecto de expansión del grupo y que ve "una verdadera complementariedad" entre los productos de las firmas bilbainas y los de Sandbox. "Estamos emocionados de unirnos y trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Sandbox".

Edujoy se enfoca en juegos educativos para niños de hasta 8 años y ha desarrollado más de cien juegos que han superado los 500 millones de descargas en todo el mundo. Tellmewow recibió el pasado año el Premio ON Bizkaia Creativa y se centra en el diseño de juegos clásicos y Puzzles desarrollados en colaboración con profesionales de neuropsicología y psiquiatría dirigidos a jugadores de todas las edades.

"Para nosotros –explica Liébana– formar parte del Grupo Sandbox supone continuar creciendo en equipo, así como tener una proyección más internacional si cabe. Esta nueva etapa supone un paso adelante en la mejora de nuestros proyectos y el acceso a una red de empresas con las que podemos establecer sinergias y proyectos aún más ambiciosos. Es por ello que hemos comenzado nuevos procesos de selección para buscar profesionales especializados en programación e ilustración de juegos en Unity, para que se unan a ambos equipos".

El grupo Sandbox, constituido en 2015, ha sido muy activo en la adquisición de start ups, siendo la última de ellas la de la compañía estadounidense de entretenimiento educativo Fingerprint, proveeodr global líder de contenido digital para menores y familias. Las tres divisiones del grupo británico, Sandbox Gaming, Snadbox Kids y Sandbox Learning ya proporcionan productos de entretenimiento educativo para más de 55 millones de usuarios.

El negocio del entretenimiento interactivo ha venido registrando cantidades desorbitantes y generando cifras superiores a los 90.000 millones de euros anuales, de los que aproximadamente dos tercios se atriobuyen a los juegos de móviles y sus aplicaciones.

Las start ups

Edujoy. Fundada hace diez años (2011) por Alberto Iglesias, se enfoca especialmente a juegos educativos para niños de hasta ocho años y ha colaborado con numerosas marcas ionfantiles como Hello Kitty o Masha and the Bear. Ha desarrollando más de 100 juegos con mas de 500 millones de descargas.

Tellmenow. Empresa hermana de la anterior, impulsada en 2018 por Isabel Liébana y Urtzi Jaureguibeitia junto a Iglesias, se centra en juegos clásicos y puzsles que ya han sumado en App Store y Google Play más de 100 millones de descargas.