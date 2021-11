LAB trabaja en un nuevo ciclo de movilizaciones con una huelga general "en el horizonte"

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que el sindicato trabaja, con la huelga general "en el horizonte", para "abrir un nuevo ciclo de movilizaciones" en Euskadi porque toca actuar "con determinación".

Así lo ha confirmado este martes en rueda de prensa en una comparecencia en la que ha estado acompañada por el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva, Xabier Ugartemendia, con motivo de las decisiones de calado que se pueden tomar en "próximos días" en Madrid en torno a la reforma laboral y de las pensiones.

En su intervención, Aranburu ha defendido la necesidad de "alimentar una hoja de ruta propia" ante las propuestas que se den en cuanto a la derogación de las reformas laborales o las novedades en materia de recortes de pensiones. En este sentido ha anunciado que LAB trabaja ya para "abrir un nuevo ciclo de movilizaciones con la mirada puesta en Madrid, sí, pero con vocación de hacer posible en Euskal Herria aquello que no es posible en Madrid".

Como parte de esa agenda movilizadora, Aranburu ha anunciado que el sindicato ha organizado una concentración el próximo 17 de noviembre ante las sedes de las patronales Confebask y CEN porque "ahora es el momento" y la mayoría sindical vasca tiene que "salir a la calle sin perder más tiempo, dar nuevos pasos en la movilización y actuar con determinación", ha detallado.

La secretaria general del sindicato abertzale ha llamado a "desmontar todo el entramado que se ha ido instalando, reforma tras reforma, durante los últimos años" desde donde se defiende que es necesario transformar y reformar, las relaciones laborales y el sistema de pensiones" para que "las y los trabajadores tengan un trabajo, una pensión y una vida dignas".

Según ha subrayado, lo que hay que hacer es "redirigir" las políticas de los últimos años porque hace falta una transformación radical y para lograrla, el sindicato ha presentado dos proyectos de ley: un Código Laboral vasco y una Ley de Seguridad Social propia, propuestas ambas que ya han sido registradas en los Parlamentos vasco y navarro.



DEBATES ABIERTOS

En este contexto, Aranburu ha recordado que en las próximas semanas se van a tomar "decisiones importantes" en torno a las reformas laborales y de pensiones, por lo que desde LAB consideran que "ahora es el momento de incidir en los debates abiertos en Madrid".

En este punto, ha lamentado que la mayoría sindical vasca "no está representada" en esos debates de cara a negociar la derogación de la reforma laboral o de cara a lograr un nuevo pacto de pensiones.

Para cambiar la situación, Aranburu ha anunciado que su sindicato hará llegar sendas cartas a los partidos PSOE y Podemos que forman el Gobierno español en las que les exigirán que "cumplan con su promesa de derogar la reforma laboral", porque, tal y como entienden desde LAB "derogar es derogar y no vamos a permitir que se juegue con las palabras", ha advertido Aranburu.

Igualmente, en esas misivas, LAB pedirá a ambos partidos que forman gobierno de coalición en Madrid que garanticen unas pensiones "públicas dignas", que aumenten los ingresos, mejoren los salarios y eleven el salario mínimo, mediante el incremento de los ingresos vía cotizaciones, eliminando los topes a la cotización y gravando "más" a la patronal. Si con esto no fuera suficiente, prosigue la comunicación del sindicato, les pedirán que activen la vía "presupuestos y fiscalidad".

Asimismo, para que se cumplan estas dos peticiones, LAB pide a ambos partidos que no cedan ante la CEOE porque, desde la perspectiva del sindicato abertzale, "derogar y acordar con la patronal no casa, garantizar unas pensiones públicas y acuerdo con la patronal no casa y no hay pegamento que los una porque eso sería darle derecho de veto a la patronal", ha denunciado Aranburu.

La secretaria general de LAB ha confirmado también que van a remitir otras dos cartas tanto a PNV como EH Bildu. Mientras al partido jeltzale le recordarán que los trabajadores de Euskadi "no necesitan el TAV, sino unas condiciones de trabajo y de vida dignas", a la coalición abertzale le van a pedir que defienda el acuerdo para derogar la reforma laboral. "En definitiva, lo que les pedimos es que pongan sus votos al servicio de las y los trabajadores de Euskal Herria para derogar las reformas y para evitar también nuevos recortes", ha resumido.

La dirigente del sindicato abertzale ha concluido mostrando su convencimiento de que, como sindicato, tienen que "interpelar" a la clase política porque, desde su punto de vista, sería "un error" quedarse a la espera de las decisiones que se vayan a tomar.

"Es un error esperar a lo que salga del diálogo social, con una patronal con capacidad de veto y un sindicalismo estatal sin ninguna capacidad de presión social", ha concluido.