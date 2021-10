ELA se moviliza por las reformas.

Bilbao. Miles de personas se movilizaron ayer domingo en las capitales vascas para reclamar a PNV, EH Bildu y Podemos que impidan, con sus votos en el Congreso, un recorte en las pensiones y den su apoyo a la derogación de la reforma laboral. Bajo el lema No al recorte de las pensiones; derogar la reforma laboral. No nos vendáis a Madrid, la central sindical alertó, asimismo, de que los fondos europeos "son una trampa", y no descartó la posibilidad de convocar una huelga general para "condicionar las reformas".