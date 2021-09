EIT Manufacturing facilita a las startups su salto a mercados exteriores

DONOSTIA – El emprendizaje está en el foco de agentes tanto públicos como privados, que encuentran en su impulso una interesante vía para el desarrollo económico de un territorio porque crean actividad y generan empleo. EIT Manufacturing aporta en este ámbito un elemento diferencial con un significativo valor añadido, puesto que da un paso más al favorecer su internacionalización y un respaldo desde el inicio de empresas solventes y de larga trayectoria.

El organismo impulsado por la Unión Europea con el objetivo de promover la innovación en la industria manufacturera tiene cinco sedes distribuidas por la zona comunitaria, y Donostia alberga una de ellas que actúa para Portugal, España y Francia. Gala Maturana es la responsable de su división de emprendimiento, denominada Business Creation, cuya finalidad es que la innovación no se quede en un ejercicio teórico, sino que se traslade a la actividad industrial.

Una de las líneas para lograrlo es el impulso a la creación y consolidación de startups, que se caracterizan por su dinamismo, el alto componente innovador de sus propuestas y una flexibilidad que les permite proponer soluciones que las grandes empresas no pueden desarrollar. La colaboración con ellas es un relevante factor a trabajar, según considera EIT Manufacturing, para crear un tejido industrial avanzado y competitivo.

Gala Maturana explica que existen dos programas según el grado de madurez de las startups. Create se dirige a las que están en fase de creación, mientras que Accelerate se centra en las que ya están constituidas y necesitan crecer. Las necesidades de cada una son diferentes, aunque comparten la base del servicio de EIT Manufacturing, que consiste en un asesoramiento por parte de expertos y un acompañamiento continuo durante todo el proyecto. En algunas ocasiones, aunque no siempre, este organismo puede decidir otorgar una financiación a través de la compra de acciones para formar parte de su capital.

Esta actividad no difiere de otras iniciativas que se desarrollan en Euskadi para favorecer el emprendizaje, pero EIT Manufacturing aporta un valor añadido como es la internacionalización. Al formar parte de una organización europea que, además de Donostia, tiene sedes en Alemania, Italia, Austria y Suecia, las propuestas de, por ejemplo, una startup vasca no se quedan en Euskadi, sino que se escuchan a nivel europeo. "Creemos que es muy importante darles visibilidad y que no se limite a este territorio, sino proyectarles a nivel europeo", afirma Maturana.

Un ejemplo que refleja este interés es BoostUp! Bridge, una competición paneuropea que busca promover la innovación a través del desarrollo de soluciones ante retos industriales concretos. En la convocatoria de este año, un comité ha seleccionado los retos de tres empresas europeas, entre las que se encuentra Eroski, que se encuentran abiertas a las propuestas de cualquier startup, independientemente de su localización.

Es decir, Eroski podría colaborar con una empresa de nueva creación alemana, mientras que Whirlpool Emea, otra de las compañías que han presentado un reto, podría hacerlo con una vasca. De este modo, EIT Manufacturing cumple con una de sus misiones, como es fomentar la innovación de forma global en toda la Unión Europea.

La internacionalización que resulta tan difícil alcanzar a una tipología de negocio de pequeñas dimensiones no es la única ventaja competititiva que ofrece EIT Manufacturing, que cuenta con 67 importantes socios entre los que, en territorio vasco, se encuentran el Grupo Mondragon, Tecnalia, ITP Aero o Aernnova."Tenemos muchas empresas detrás con muchas necesidades", explica Gala Maturana, quien asegura que "organizamos numerosas reuniones entre esas empresas y startups" con el fin de encontrar soluciones a esas carencias. El movimiento emprendedor encuentra en esta iniciativa europea una ventaja competitiva muy valiosa como es acceder de forma directa a grandes compañías que, además, están predispuestas a escuchar las diferentes propuestas.

Maturana apunta a un tercer vector que considera muy importante como es que "podemos ayudar a las startups a que entren en nuestros proyectos de innovación" que se convocan todos los años en febrero. En este caso, la empresa de nueva creación debe ir de la mano de un socio industrial líder, que debe constituir un consorcio con otras dos empresas que no radiquen en Portugal, España o Francia, área de influencia de la sede vasca de EIT Manufacturing. Con esta iniciativa, la startup se introduce en un grupo industrial de grandes dimensiones que puede potenciar su proyección exterior. En dos años IT Manufacturing ya ha apoyado a siete startups.