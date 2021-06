EQT opa a Solarpack por 881 millones y el arraigo quedará en manos del 8,2% vasco

Una de las veinte empresas vascas cotizadas en Bolsa, la compañía del sector energético solar fotovoltaico, Solarpack, ha recibido una OPA del grupo inversor sueco EQT por más de 881 millones de euros, pues ofrece una prima del 43% sobre la última cotización en Bolsa. El acuerdo con varios de los principales accionistas vascos de la empresa de Getxo permite avanzar el éxito de la oferta. Los citados accionistas se comprometen a invertir 46 y 26 millones de euros, respectivamente en la sociedad oferente (Veleta Topco, con sede en Luxemburgo), con lo que mantendrían un 5,2% y un 3% de Solarpack, una decisión que ayudará a mantener el arraigo de la compañía vasca de energías renovables en Euskadi.

La empresa sueca EQT, propietaria, entre otras sociedades de la plataforma inmobiliaria Idealista, comunicó la presentación de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre la totalidad del capital de la firma vasca por un importe total máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción. Se trata de una operación amistosa dado que los principales accionistas, entre los que destacan los fundadores José Galíndez y Pablo Burgos, han comprometido de forma irrevocable la venta del 51% que controlan lo que les permitirá ingresar unos 445 millones de euros.

La operación no ha sorprendido mucho en el mercado salvo por la importante cuantía de la oferta. No hay que olvidar que hace seis meses los socios fundadores, que consideran que Solarpack necesita más músculo financiero para beneficiarse del tirón global de las energías renovables en los próximos años, ya intentaron vender la compañía a Iberdrola por unos 600 millones de euros, operación que no cuajó porque la eléctrica veía con preocupación la exposición de Solarpack a un mercado muy sujeto a incertidumbres como es el de la India

La sociedad oferente se compromete a pagar en metálico la oferta pues asegura disponer de los recursos financieros propios necesarios para afrontar el total de la contraprestación de la oferta.

El precio ofrecido supone una prima de aproximadamente un 45% sobre el precio de cotización de las acciones de Solarpack al cierre de mercado en la sesión bursátil de l martes (18,28 euros) y un 16% más que la media de los últimos seis meses.

La operación se enmarca en el auge, con visos de burbuja, que están registrando las empresas ligadas a las energías renovables con la transición energética hacia la descarbonización.

No hay que olvidar que la empresa de Getxo salió a Bolsa a finales de 2018 con un precio de 8,3 euros, y ayer cotizaba por encima de los 26 euros al calor de la OPA. Eso quiere decir que en apenas dos años y medio su revalorización, de 275 a 868 millones de euros, ha sido notable. En enero la compañía llegó a superar los 34 euros de cotización, pero luego se desinfló al vender los socios un porcentaje del 12,9% por 114 millones de euros. EQT tiene ya el acuerdo amistoso favorable a la oferta del 51% de Solarpack. Dicha participación pertenece, entre otros, a las sociedades de José Galíndez que controla el 40%; y de Pablo Burgos, que posee el 7,9%. Otros inversores como Onchena, holding de la familia Ybarra Careaga, ven positiva la oferta. Solarpack ganó en 2020 unos 10,4 millones de euros con unos ingresos operativos fueron de 159,2 millones, el 77% más que en el ejercicio precedente. El comprador contempla en caso de conseguir éxito en la opa excluir Solarpack de Bolsa.

OPA. El grupo sueco EQT, a través de la instrumental Veleta, ha presentado una OPA sobre la totalidad del capital de Solarpack por un importe máximo de 881,2 millones de euros, a razón de 26,5 euros por acción, un 43% más que la última cotización.

Socios vascos. Los socios fundadores, Galíndez y Burgos, venderán su parte del 51% y tomarán el 8,2% de la sociedad oferente, Veleta.