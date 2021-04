Instan a mantener un astillero en La Naval

El cluster vasco considera que no se pueden perder estas instalaciones navales en Euskadi.

Los grupos empresariales que han perdido la subasta por los terrenos de la empresa Construcciones Navales del Norte (CNN), titular de las instalaciones de la antigua La Naval de Sestao, así como el sindicato UGT, y que han presentado alegaciones a la resolución del administrador concursal de adjudicar el principal activo, los 280.000 metros cuadrados del astillero, incluidos los diques y los muelles junto a la ría del Nervión, abogan porque en la resolución definitiva de la jueza de la sala de lo mercantil número 2 de Bilbao que tiene que validar la decisión concursal de apostar por la mayor oferta económica, la belga de VGP, se dé una oportunidad al mantenimiento de la actividad de construcción naval en los únicos terrenos disponibles, de dichas dimensiones, en Euskadi.

Fuentes de los dos grupos que optaban a mantener la actividad naval, A&M y Marina Meridional, consideran que el mero hecho de que el administrador concursal decidiese configurar el grueso de los activos del antiguo astillero en una sola parcela a subastar, en vez de trocearlos, tiene que ver con la intención de ayudar a mantener la unidad de negocio y posibilitar la continuidad de la actividad que es, alegan, la construcción de barcos, y no, la logística.

En este sentido, desde A&M, señalan que desde el máximo respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica del proceso concursal y de las decisiones que se adopten por la jueza, sería positivo que se tuviese en cuenta el valor intrínseco de las instalaciones del astillero como tal y el hecho de que las normativas urbanísticas del Ayuntamiento de Sestao califican dichas superficie en un 51% como destinada a usos industriales.

A&M afirma haber contactado con el grupo logístico VGP "para felicitarle" por la adjudicación en base a la mayor oferta económica y para transmitirle la disposición a negociar el uso de unos 120.000 metros cuadrados, con los diques incluidos, para poder seguir adelante con su proyectos de construcción naval, dejando los 160.000 metros restante para la iniciativa logística que defiende VGP.

De hecho, en las críticas recogidas con motivo de las alegaciones a la decisión del administrador concursal se cuestiona que el mismo haya elevado al Juzgado su propuesta de liquidación en base a las distintas ofertas presentadas pero tomando como único razonamiento de adjudicación el mayor importe económico de cada lote.

Estos ofertantes consideran que si el administrador concursal hubiera convocado a los acreedores de La Naval, obviamente todos ellos proveedores de servicios o material naval, probablemente preferirían recibir por sus créditos pendientes de cobro una cantidad algo menor con tal de que no desapareciera uno de sus clientes más importantes que no es otro que el astillero, en tanto en cuanto de dedique a construir barcos o estructuras offshore.

Ahora, la titular del juzgado número 2 de Bilbao deberá valorar las alegaciones en el proceso de liquidación del antiguo astillero La Naval de Sestao, presentadas la pasada semana, cuestionando la adjudicación de los terrenos al grupo belga VGP, que quiere desarrollar un polígono dedicado a actividades logísticas e industriales, pero no navales, en los casi 300.000 metros cuadrados de terreno.

Como se recordará, los dos grupos que presentaron ofertas basadas en una labor de construcción naval y el mantenimiento de los diques propios de un astillero, con cerca de 30 y 24 millones de euros, respectivamente, no alcanzaron los 36 millones del grupo VGP.

Por eso, reconocen que es complejo que se cambie la decisión pero consideran que sí sería factible –si hay una implicación de las administraciones vascas para defender la industria y la construcción naval en el antiguo astillero de La Naval– que se pudiera buscar una solución de consenso para compaginar la industria naval y la logística.

Fuentes del Gobierno vasco señalan que hasta que se adopte la decisión definitiva del Juzgado no entrarán a valorar la situación de la antigua La Naval.

Por otra parte, fuentes empresariales vascas consideran que no se tendría que haber llegado a esta situación –que puede hacer desaparecer las instalaciones de astillero más competitivas de Euskadi–, pero reconocen que igual las dos ofertas de A&M y Marítima Meridional no contaban con la misma credibilidad financiera que la de VGP, un grupo presente en el Estado español desde hace seis años y que ha ya cerrado la adquisición de más de un millón de metros cuadrados de suelo industrial en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla.

La Naval

Diques

AStillero. Uno de los grandes activos de La Naval es que dispone de dos diques de unos 270 metros de eslora por 43 metros de manga, los mayores de Euskadi con diferencia, y que de perderse dejaría a la construcción naval vasca lastrada a futuro por falta de infraestructuras.

300.000

Superficie. La superficie total del antiguo astillero es de unos 300.000 metros. De llos 280.000 están en la parcela adjudicada a VGP. Los constructores navales solo necesitan 120.000.