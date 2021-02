El permiso retribuido puede recuperarse con vacaciones

MADRID – La Audiencia Nacional ha determinado que las horas de trabajo no satisfechas con motivo del permiso retribuido recuperable, aprobado por el Gobierno para el personal no esencial en pleno auge de la pandemia, pueden ser compensadas con días de vacaciones siempre que el empleado así lo solicite. La sala de lo Social aclara que, en cualquier caso, a quien le corresponde plantear dicha petición es al trabajador ya que la empresa no puede imponerle unilateralmente el disfrute de vacaciones por el periodo de este permiso.