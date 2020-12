Tapia afirma que las empresas vascas están "preparadas" ante un posible Brexit sin acuerdo

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha afirmado este lunes que el Gobierno vasco está "atendiendo a todas las empresas, especialmente a las más pequeñas, para que estén preparadas" ante un Brexit sin acuerdo, aunque cree que "hay voluntad de acuerdo, aunque sea de mínimos". "Estamos preparados y nuestras empresas están preparadas", ha subrayado.

En el acto de presentación de las seis nuevas variedades de queso que están siendo elaboradas con leche de vaca, oveja y cabra certificada con Eusko Label, celebrado en La localidad alavesa de Izoria, la consejera ha valorado la situación que en este momento se está generando en el tejido empresarial vasco como consecuencia del Brexit.

Tapia ha afirmado que el Gobierno vasco está "atendiendo a todas las empresas, especialmente a las más pequeñas, para que estén preparadas". "Esperamos que se alcancen unos mínimos para que no haya caos con mercancías que salen o entran. Estamos preparados y nuestras empresas están preparadas", ha subrayado.

Tras explicar que "los planes de contingencia los tienen que preparar las propias empresas según sus características", ha informado de que el Gobierno "está ayudando, sobre todo a las empresas más pequeñas, con herramientas comunes para la elaboración de esos planes".

"Ahora mismo es imposible cuantificar la salida sin acuerdo. No sabemos a qué nos enfrentamos; si no se diera ese acuerdo lo primero en verse afectado sería el transporte", ha indicado. Tapia ha advertido de que una salida sin acuerdo "supondría retrasos en envíos" por lo que espera que las empresas hayan hecho acopio. No obstante, cree que "hay voluntad de acuerdo, aunque sea de mínimos".