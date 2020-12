Los agentes sociales negocian la subida del salario mínimo en 2021

El Gobierno español se reunirá esta semana con los representantes de los empresarios y de los trabajadores para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo ejercicio. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha insinuado que el Gobierno tiene intención de subir el salario mínimo el próximo año. Los sindicatos piden que llegue a los 1.000 euros, mientras que la CEOE cree que no es momento de abordar este asunto, sino de hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

"No voy a decir cuánto [subirá] porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes", remarcó Díaz el viernes en declaraciones a TVE. En esa misma entrevista dejó claro que el Gobierno no tiene intención de congelar el SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales, porque "no se entendería" que esta renta mínima no subiera en 2021 cuando sí lo hacen, en un 0,9%, las pensiones y los salarios de los empleados públicos; porque los países del entorno español están elevando el SMI a pesar de la pandemia para luchar contra la desigualdad y la pobreza, y porque el sueldo medio en convenio también se ha incrementado, en torno a un 1,5%.

"No sería entendido que revaloricemos las pensiones y los sueldos de los empleados públicos. Nadie comprendería que no hiciéramos lo mismo con los trabajadores que más lo necesitan, al menos para no perder poder adquisitivo. No compartimos la congelación y vamos a ver lo que dice la mesa de diálogo social", insistió.

los "recortes"



La ministra subrayó además que, en 42 años de democracia, el SMI nunca se ha congelado, salvo con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, cuya política, denunció, se basó "en los recortes, la austeridad y en la devaluación de los salarios".

Sin embargo, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, sostiene que lo importante es recuperar el empleo y, en esa tesitura, deja claro que "no es el momento" para hablar de subir el salario mínimo interprofesional.

Mientras tanto, Comisiones Obreras y UGT siguen resaltando que el SMI tiene que rondar los 1.000 euros desde el 1 de enero, en línea con lo que se establece en la Carta Social Europea.

smi

950

Euros al mes. El salario mínimo interprofesional quedó fijado a partir de junio de 2020 en España en cerca de 950 euros al mes, teniendo en cuenta que en España se acostumbra a publicar el SMI dividido en 14 pagas anuales. Los sindicatos piden llegar a los mil euros.

Parámetros de base. La ministra Yolanda Díaz recordó hace unos días que el Gobierno tiene intención de cumplir con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que señala que determinar la cuantía del SMI debe tenerse en cuenta, entre otros parámetros, la inflación (0,9% para 2021) y el incremento de la productividad, que el Gobierno baraja que aumente el próximo año entre un 1,5% y un 2,2%.