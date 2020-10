Iruarrizaga: "La caída de la recaudación en 2020 no se palia con reformas tributarias"

José María Iruarrizaga ha asegurado que no se pueden impulsar reformas tributarias sin realizar un análisis exhaustivo. Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el responsable de la Hacienda de Bizkaia ha lamentado que cada grupo político proponga una medida diferente sin tener en cuenta las consecuencias. "La reforma fiscal estaba prevista, pero ha venido la pandemia y se ha llevado todo. Antes de hacerla, hay que analizar las anteriores reformas y ver dónde estamos y hacia qué colectivos se quiere dirigir la reforma. Hay que ir con pies de plomo, ser serios y rigurosos".

Ademas, el diputado de Hacienda ha afirmado que, en todo caso, una reforma tributaria no tendría efectos a corto plazo y afectaría a la recaudación del próximo año. Respecto a la recaudación de este ejercicio, Iruarrizaga ha asegurado que la caída rondará el 18 %, aunque "hay muchas incertidumbres por lo que las instituciones cambiamos la previsión mes a mes".

El diputado ha destacado la importancia de que en la Comisión Mixta del Concierto Económico se haya reconocido la capacidad de endeudamientos de las diputaciones vascas. Iruarriazaga ha explicado que no es positivo endeudarse a no ser que las condiciones sean extraordinarias como sucede en la actualidad. "El mejor ejemplo es el de una familia. No es lo mismo que se endeude para comprar una casa que para irse de vacaciones".

Iruarrizaga también ha destacado que el programa Batuz que impulsa su departamento no tiene como único objetivo reducir el fraude sino facilitar el pago de impuestos a autónomos y empresas. El diputado cree que "a la larga este sistema se irá implantando en el resto de instituciones".