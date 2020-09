ELA convoca cuatro días de huelga en ITP Aero contra los despidos

ELA ha convocado cuatro días de huelga en ITP Aero en los días 15, 17, 22 y 24 de septiembre, para impedir los despidos y contra la constitución de una mesa unitaria de negociación para todo el Estado.

ITP, propiedad en su totalidad de la británica Rolls Royce, cuenta con una plantilla de unos 4.000 trabajadores; los despidos afectarían a unas 600 personas y comenzarían cuando finalicen los ERTE en vigor.

Según ELA, la empresa pretende realizar estos despidos mediante un ERE que se negociará a nivel estatal, tanto para la fábrica de Zamudio como para los dos centros que la empresa tiene en Madrid. ELA se opone a negociar en un ámbito superior al centro de trabajo de Zamudio.

"No aceptamos despidos y no aceptamos que nuestro futuro se decida en una mesa que no nos representa. Es por ello por lo que no tenemos otra opción que impulsar cuatro días de huelga. Es necesario seguir presionando para que la empresa recapacite y retire el ERE", ha advertido el sindicato.

Además de la huelga, ELA ha convocado una manifestación este sábado en Bilbao.